Глава МИД Германии назвала скандальным приговор Тихановскому 6 14.12.2021, 22:29

7,780

Анналена Бербок

фото: EP

Анналена Бербок потребовала немедленного освобождения политзаключенных.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с резкой критикой приговора, вынесенного белорусскому блогеру и политзаключенному Сергею Тихановскому. На пресс-конференции во время визита в Стокгольм во вторник, 14 декабря, глава германского внешнеполитического ведомства заявила, что "приняла к сведению скандальные приговоры" Тихановскому и другим белорусским оппозиционерам, передает DW.

"Я хочу повторить наше требование о немедленном и безоговорочном освобождении всех политзаключенных", - сказала Бербок, отметив непоколебимую поддержку Германией гражданского общества Беларуси.

Ранее во вторник Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Еще пять фигурантов "дела Тихановского" - Николай Статкевич, Игорь Лосик, Артем Саков, Владимир Цыганович и Дмитрий Попов - получили от 14 до 16 лет тюрьмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».