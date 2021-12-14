Украинский экспорт достиг довоенного показателя 1 14.12.2021, 22:37

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Украина впервые с начала военных действий на Донбассе нарастила объем экспорта до уровня 2013 года.

По итогам 2021 года, объем экспорта украинских товаров достигнет уровня довоенного 2013 года. Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает korrespondent.net.

"По результатам нынешнего года впервые объемы украинского экспорта достигнут довоенного уровня, причем – также на довоенный уровень вернулись и объемы импорта из РФ", - сказал Качка, комментируя решение российского руководства ввести в 2014 году ограничения на украинский экспорт в ответ на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее сообщалось, что в тройку лидеров торговых партнеров вошли Китай, Польша и Германия. Россия опустилась со второго места на четвертое.

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