Совет директоров «Литовских железных дорог» обсудил ситуацию с перевозкой белорусского калия 5 14.12.2021, 22:54

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Глава «Литовских железных дорог» уйдет в отставку.

Гендиректор «Литовских железных дорог» (Lietuvos geležinkeliai) Мантас Бартушка уйдет в отставку после переходного периода. Об этом было объявлено сегодня на заседании совета директоров, говорится в пресс-релизе компании.

«Изучая и оценивая недавнюю ситуацию, мы видим, что у компании не было достаточных правовых инструментов для реализации своей политической воли. Однако руководство компании, сосредоточившееся на защите компании от финансовых угроз, недооценило репутационные риски. Таким образом, кризисная ситуация не была полностью урегулирована», – заявил председатель правления компании Кястутис Шлюжас.

Совет директоров обсудил ситуацию с перевозкой белорусского калия. «Совет пришел к мнению, что сейчас самое главное – найти устойчивые правовые решения ситуации, которые мы ищем вместе с акционером», – говорится в пресс-релизе компании.

Руководство «Литовских железных дорог» отметило, что приостановить транспортировку белорусского калия можно только при достаточных правовых основаниях, которых, по оценкам литовских и американских юристов, сейчас на имеется.

«Можем заверить, что транспортировка грузов будет остановлена, как только будет создана необходимая правовая база», – заявил Шлюжас.

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