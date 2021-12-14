В Беларусь прибывает Вифлеемский огонь мира 3 14.12.2021, 23:17

1,780

Фото с сайта hronika.info

Первыми символ грядущего Рождества Христова будут встречать в Гродно.

В Гродно готовятся встречать символ Рождества Христова, привезенный из места земного рождения Спасителя, пишет Katolik.life.

Традиционно к Четвертому воскресенью Адвента, которое католики будут праздновать 19 декабря, в Беларусь доставят Вифлеемский огонь мира. Первыми символ грядущего Рождества Христова будут встречать в Гродно. 16 декабря представители польского объединения скаутов ZHP торжественно передадут огонь из Вифлеема в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия, сообщает grodnensis.by.

В этот же день в главном храме Гродно эстафету передачи огня начнут католические скауты из Беларуси. Торжественное внесение огня в кафедральный костел состоится в 17.00, затем пройдет святая Месса, после которой огонь начнет путешествие по стране. Скауты развезут огонь в другие города, где все желающие смогут занести этот символ домой, чтобы в духовном общении с землей Спасителя переживать праздник Рождества Христова.

Напомним, к акции по распространению Вифлеемского огня по странам Европы уже давно присоединились скауты из католических приходских общин Беларуси и ежегодно доставляют символ Рождества в разные уголки страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».