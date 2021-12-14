«Никто из них не покорился» 1 14.12.2021, 23:09

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За шесть месяцев судилища никто не дал никаких показаний против белорусских героев.

18 лет колонии усиленного режима – Сергею Тихановскому. В здании Гомельского СИЗО вынесли приговор в одном из самых продолжительных политических процессов в истории Беларуси, пишет «Белсат».

Огромные сроки получили и другие фигуранты так называемого дела Тихановского: по 16 лет колонии усиленного режима – Артем Саков и Дмитрий Попов, по 15 – Владимир Цыганович и Игорь Лосик, 14 лет колонии особого режима – Николай Статкевич.

«Никто из них не покорился, все они абсолютно убеждены в своей правоте. Сергей Тихановский просил отдельно передать, что ни один человек за эти шесть месяцев судебного процесса не дал против них никаких показаний», – говорит жена Николая Статкевича Марина Адамович.

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