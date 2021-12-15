Главный литовский железнодорожник уйдет в отставку из-за белорусского калия 4 15.12.2021, 8:08

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Договоренность уже достигнута.

«Литовские железные дороги» продолжают транспортировать продукцию «Беларуськалия», несмотря на санкции

Глава литовской государственной железнодорожной компании Мантас Бартушка согласился уйти в отставку в связи с ситуацией с транзитом калийных удобрений из Беларуси, сообщил председатель правления «Литовских железных дорог», передает «Голос Америки».

«Правление и генеральный директор договорились, что для разрядки обстановки и минимизации рисков для репутации компании... лучшим решением будет уход генерального директора в отставку», – заявил вчера на пресс-конференции председатель правления «Литовских железных дорог» Кястутис Шлюжас.

В заявлении компании также отмечается, что у нее нет достаточно веских юридических оснований для прекращения поставок белорусских удобрений.

Беларусь использует литовский порт Клайпеда для экспорта продукции «Беларуськалия», одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Эта статья экспорта является основным источником иностранной валюты для Беларуси.

США ввели санкции в отношении «Беларуськалия» в августе, год спустя после президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними массовых протестов и жестких репрессий со стороны правящего режима.

Запрет на продажу калийных удобрений вступил в силу 8 декабря, однако транспортировка калийных удобрений через Литву продолжается.

На прошлой неделе Бартушка заявил, что «Литовские железные дороги» продолжат транспортировать продукцию «Беларуськалия», несмотря на санкции, поскольку они распространяются только на компании, связанные с США.

По его словам, у железнодорожной компании есть действующий контракт с «Беларуськалием», который истекает в конце 2023 года, а за перевозку в декабре и январе уже получена предоплата.

Представители оппозиции заявили, что транспортировка белорусского калия наносит ущерб репутации Литвы среди западных союзников.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис также выразили готовность уйти в отставку. Ожидается, что премьер-министр страны Ингрида Шимоните вскоре объявит, принимает ли она отставку министров.

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