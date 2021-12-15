Илон Маск пришел на церемонию журнала Time в компании сына X Æ A-12: видеофакт 2 15.12.2021, 8:12

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Илон Маск

Отец с ребенком вызвали восторг у зрителей.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пришел на вручение премии «Человек года» от журнала Time в компании своего сына X Æ A-12, сообщает nv.ua.

Зрители встретили появления Маска на сцене с сыном с умилением и аплодировали ему.

13 декабря Илон Маск получил от американского журнала Time звание «Человек года», которое присуждается уже почти сто лет.

В статье отмечается, что, во многом благодаря соперничеству с Маском, автомобильные компании от VW до Nissan пытаются вложить миллиарды в электромобили. Их переход к электрокарам вызван не столько альтруизмом, сколько осознанием того, что Маск ест их «кусок пирога».

По мнению журналистов издания, это сделало Маска, возможно, самым крупным частным спонсором борьбы с изменением климата. Если бы 800 000 Tesla, проданных в прошлом году, были бензиновыми автомобилями, они бы выбросили более 40 млн тонн CO₂ за свой срок службы, что эквивалентно годовым выбросам Финляндии.

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