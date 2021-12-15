Белорус забросал яйцами лукашенковское посольство в Варшаве4
- 15.12.2021, 8:22
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Таким образом он отреагировал на приговоры по «делу Тихановского».
Белорус забросал яйцами лукашенковское посольство в Варшаве. Таким образом Алексей Б. выразил свое возмущение по поводу судилища и приговоров по «делу Тихановского».
Телеграм-каналу «Баста!» удалось поговорить с активистом. По его словам, он является постоянным участником акций белорусов в Варшаве.
— Сегодняшнее жалкое судилище лукасудеек и сроки заключения участникам дела Тихановского, меня возмутили до глубины души. Я не смог просто узнать о решении суда и ни как не отреагировать, — говорит Алексей.
Он уверен — акция станет для прикорытников Лукашенко напоминанием, что просто перевернуть страницу никто не даст. В Варшаве им стоит почаще оборачиватся назад, забор и стены посольства их не спасут, считает автор перфоманса.
—Не стоит ждать! Хочешь победить луку — делай сам, а не ищи оправдания! «Хата с краю» уже давно не наш вариант, — говорит Алексей.