«Это реакция психически больного человека на то, что его никто не признает» 7 15.12.2021, 8:29

20,734

Андрей Санников

Андрей Санников прокомментировал приговоры по «делу Тихановского».

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» назвал сроки, вынесенные судом в Гомеле по «делу Сергея Тихановского» чудовищными.

И добавил: «Это показывает, что психоз у Лукашенко зашкаливает. Он требует расправы над всеми своими противниками, а это серьезные противники – что Сергей Тихановский, что Николай Статкевич. Это люди, которые призывали не к каким-то компромиссам, а именно к сопротивлению, поэтому Лукашенко пытается этими приговорами задушить сопротивление, но это у него не получился».

Санников считает, что в данном случае Лукашенко не намерен вести торг с западными демократиями по принципу: «снимите санкции и признайте меня легитимным президентом Беларуси, тогда я помилую ваших «агентов влияния». «Это не торг, а реакция психически больного человека на то, что его никто не признает. Поэтому он мстит людям, которые хотят лучшего для Беларуси. Кроме того, он утратил все возможности для торга», – считает собеседник «Голоса Америки».

На вопрос, какое давление страны Запада могут оказать на режим Лукашенко после вынесения приговоров фигурантам «дела Тихановского», Андрей Санников заметил, что, по его мнению, приговоры выносили не судьи, а как их называли в советские времена, «кивалы», которые всегда действуют в соответствии с инструкциями «вышестоящих инстанций».

«И арестовывали их (Тихановского и других фигурантов дела - А.П.) не полиция и милиция, а «менты» и «мусора», заключали их в тюрьмы «вертухаи». Поэтому сейчас нужно очень жестко отнестись к ним ко всем, выгнать их изо всех международных организаций – юридических, полицейских, Интерпола, Европола. Выгнать белорусские посольства, которые не представляют ни одного нормального человека в Беларуси, а лишь карателей. Много чего можно сделать, все зависит лишь от политической воли, и я постоянно говорю об этом. Белорусы, по-моему, всему миру сказали: мы хотим другой жизни, и мы сделали многое для того, чтобы избавиться от этого преступника. Которого, кстати, поддерживали не только в России, но и на Западе», - подытожил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».