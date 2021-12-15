Минздрав Японии назвал опасную особенность штамма «Омикрон» 8 15.12.2021, 8:37

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В странах с низким уровнем вакцинации ситуация может выйти из-под контроля.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Японии, штамм коронавируса Омикрон заразней Дельты в 4,2 раза. Медики выяснили, что он может обходить как естественный иммунитет, так и защиту, которая была сформирована вакциной, сообщает cursorinfo.co.il.

Как рассказал профессор Киотского университета Гироша Нишиура, в ЮАР, где и был впервые обнаружен этот штамм, уже фиксируется около 20 тысяч заболеваний ежедневно. Все это началось после выявления Омикрона.

С другой стороны, уровень вакцинации населения находился на момент выявления штамма лишь на 30 процентах. По этой причине и заразилось такое большое количество людей.

По словам профессора, за Омикроном еще нужно наблюдать, чтобы понять, насколько он опасен.

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