Папа Римский провел личную аудиенцию для Златана Ибрагимовича 2 15.12.2021, 8:59

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Футболист подарил понтифику свою книгу «Aдреналин».

Футболист «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович побывал в Ватикане на личной аудиенции у главы католической церкви Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает Sempre Milan.

Отмечается, что футболист подарил понтифику свою книгу «Aдреналин». В ответ Папа Римский также подарил Ибрагимовичу свою книгу «Спорт по мнению Папы Франциска».

«Я кое-что принес для вас и хотел передать вам лично. Это часть моей истории, она содержит описание моей жизни и небольшое сообщение», — заявил Ибрагимович.

Он также подарил Франциску футболку со своим автографом и поинтересовался, поддерживает ли он «Милан». Папа Римский не ответил на вопрос Ибрагимовича и только улыбнулся в ответ.

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