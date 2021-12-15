Ученые нашли, где именно может храниться скрытая вода на Марсе 15.12.2021, 9:04

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Исследования провел профессор университета геологических наук Бирмингема.

Когда-то по Марсу протекали реки и бурные потоки. Они образовали каналы, которые и до сих пор заметны на поверхности планеты. Волны марсианских озер некогда омывали древние берега. Но сейчас красные пески Марса сухи, словно пепел. Куда же подевалась вся эта вода?

Часть воды попала в ловушку полярных ледяных шапок планеты, и из-за низких марсианских температур похожа на камень. Остальная же могла уйти вглубь, оказавшись запертой в глинистых минералах, подобных смектиту, пишет «Вокруг света. Украина».

Новые исследования профессора университета геологических наук Бирмингема Дэвида Дженкинса и его бывшей студентки Бриттани Де Паскуаль показали, на какой глубине скалистой поверхности Марса может залегать смектит. Ученые обнаружили, что богатый железом смектит, самая нестабильная форма минерала, способна образовываться на глубине до 30 км, что гораздо глубже, чем предполагалось ранее.

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До настоящего времени многие ученые считали, что вся вода, которая когда-либо существоала на Марсе, сейчас хранится в виде льда полярных шапок планеты. Но за последние несколько лет спутниками на орбите Марса собрали данные, которые позволили определить, что льда на Марсе слишком мало. Его слишком мало даже если учесть потери воды, испарившейся с поверхности планеты. Но как только ученые обнаружили, что железистый смектит, наименее устойчивая к воздейстивию температур форма смектита, на глубине 30 км стабилизируется при температуре около 600°C, стало ясно, что этот минерал может быть резервуаром «потерянной» марсианской воды.

Основное значение проведенного исследования состоит в том, что в нем указана максимальная температура, при которой железистый смектит может существовать при залегании на значительной глубине под поверхностью Марса. До этого все предыдущие исследования фокусировались на низкотемпературных образованиях смектита, и не показывали, насколько стабильным он может быть.

К сожалению, сейчас на Марсе нет подходящего оборудования, которое сможет пробурить его поверхность на достаточную глубину, и подтвердить либо опровергуть предположения ученых. Однако красная планета предоставляет возможность «сократить путь» — поверхность Марса усеивают кратеры от падений метеоритов, особенно много которых на южном полушарии. Спутники, которые находятся на орбите планеты, также собирают информацию, имеющую отношение к минералогии. Например, длину световой волны, отраженной от марсианской поверхности.

Хотя это исследование подтверждает важность глинистых материалов как потенциального хранилища марсианской воды, конечно же, оно не дает окончательного ответа. Точное количество глинистых минералов возле поверхности Марса еще только предстоит определить. И только после этого можно будет с уверенностью говорить о том, что глинистые минералы могут быть основным водным резервуаром Марса.

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