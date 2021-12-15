Станислав Шушкевич: У меня есть оптимизм, мы на пороге перемен 2 15.12.2021, 9:15

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

Первый глава независимой Беларуси рассказал, почему он в этом уверен.

«Радыё Свабода» обратилась к известным белорусам с просьбой ответить на вопрос: что вас порадовало/заставило улыбнуться в 2021-м?

На вопрос журналистов отвечает Станислав Шушкевич, которому сегодня исполняется 87 лет.

- Я в восторге от наших врачей, медиков. В чрезвычайно тяжелых условиях, в условиях пандемии они самоотверженно работают. Самому пришлось находиться в больницах, и жена часто бывала в поликлинике. Целый день медики в масках, в «скафандрах». Таких преданных своему делу людей трудно найти.

Хотя ковид-беда общая. Можно было лучше с ней бороться, но руководство страны вообще хотело «бороться» трактором и спортом. В тех условиях, что есть, медики свято соблюдают клятву Гиппократа. Беларусь может гордиться своими врачами.

Второе, что радует: в Беларуси появились лидеры: не бессмысленные, как наши главные «руководители», не работающие по принципу: «Я начальник, ты дурак»…

Это очень важно, что такие лидеры появляются в Беларуси — грамотные, разумные, с обоснованной позицией, политологическим сознанием…

Радует то, что есть у нас писатели, которые занимаются историческими проблемами. Я с ними дружу, они присылают мне в электронной форме свои новые книги, произведения, исследования. Много пишут, хорошо пишут, увлекательно пишут — читать хочется дальше. И досконально знают историю. Я просто удивляюсь, что можно подать историю Беларуси как художественное произведение! Но вот не могу назвать публично их фамилии — ведь у них могут возникнуть проблемы.

К сожалению, наше государство построено по принципу государственного терроризма. И Декларация Организации Объединенных Наций о государственном терроризме 1987 года это все объясняет. Теперь это у нас в самом чистом виде. Но ведь это было и в Советском Союзе — там тоже руководил страх. Но здесь он долго властвовать не будет, потому что это уже невозможно. Если Amnesty International признала политзаключенными почти тысячу белорусов, то что это за государство? Это бандитская страна и примитивное руководство! Это воинственное невежество. И это начинается с нашего нелегитимного правителя.

Власть у нас заболела наркоманией. Власть — это для них наркотик. Заметьте: американский лидер может быть президентом 2922 дня. И ни на один день больше. А у нас Лукашенко уже в 3,5 раза больше! А что он хорошего сделал? По основным показателям в Европе Беларусь на последнем месте. Это долго продолжаться не может. Люди видят, как живут поляки, как живут литовцы — это совсем другая жизнь. И так долго в Беларуси уже продолжаться не будет.

К сожалению, я уже не могу участвовать в том, что хотел бы делать. Я уже превзошел среднестатистический возраст белоруса: мне 87.

У меня есть приглашения в Гарвард, в Йельский университет, в Кембридж, в Оксфорд — с лекциями в гибридной форме, с поездками. Я не смог улететь в Вену — плохо чувствовал себя.

Но у меня есть оптимизм. Я убежден, что нам суждено судьбой: наша молодежь должна жить в нормальной, светлой, достойной, демократической Беларуси. Она, мне кажется, этого заслуживает. И идет этим путем.

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