Что происходит с белорусским ВВП? 2 15.12.2021, 9:23

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Страна погружается в трясину неэффективного управления.

Внутренний валовый продукт — один из главных показателей развития экономики. Он не самый лучший, потому что, как и «средняя температура по больнице» (где у одного жар, а второй лечит насморк), показывает происходящие процессы весьма приблизительно.

Есть оценки ВВП белорусские, которые рассчитывают наши министерства, есть — сделанные Евразийским фондом стабилизации и развития, но мы возьмем за базу оценку ВВП, сделанную Всемирным банком, который проводит такую же оценку для всех стран по единой системе и не был замечен в предвзятости, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Всемирный банк не исключает, что в 2021 году ВВП Беларуси прирастет. После тяжелого, пандемийного 2020 года, когда упали все, мы упали не так сильно (почему — это отдельный вопрос). Об «успехе» 2020-го белорусские власти трубили со всех трибун. Но прошло время, и, посмотрев на мировую статистику, мы увидим, что страны, у которых ВВП гораздо сильнее просел в 20-ом, например соседние Польша, Украина и Россия, значительно быстрее растут в этом. И возникает вопрос: какая стратегия на самом деле оказалась верной?

Примечательно, что если смотреть дальше, чем «здесь и сейчас», (а эта концепция «выживания» сейчас доминирует при принятии решений в Беларуси), то становятся видны совсем нелицеприятные перспективы. Возьмем, например, прогноз Всемирного банка на 2022-й год. В то время, как большинство стран продолжат тенденцию восстановительного роста и их экономики пойдут дальше, оттолкнувшись от сложностей предыдущих лет, Беларусь единственная в регионе опустится, причем ожидания снижения очень существенные — минус 2,8%.

Возможно, фактическое снижение не будет таким сильным, но для многих компаний, планирующих инвестиции, оценка Всемирного банка — это маркер, который указывает на нецелесообразность вложения денег в страну. Зачем это делать, когда в соседней Польше рост прогнозируется на уровне 4,7%, России — 2,8%, Украине — 3,5%? Порой достаточно просто негативных ожиданий, чтобы инвесторы не пришли, а живущие в стране жители и предприниматели засомневались: стоит ли проявлять хоть какую-то экономическую активность в ближайшей перспективе.

Но вернемся к сравнению динамики ВВП с нашими соседями. Имея ожидаемый отрицательный рост ВВП в 2022-м, и прогнозируемый на 2023 восстановительный рост — 2,3%, Беларусь все сильнее отстает от соседних экономик. То есть, даже показывая рост, мы будем на фоне соседей становиться беднее. Что значит это отставание? Например, то, что наши товары будут все менее конкурентоспособными. А еще зарплаты в Беларуси будут все меньше на фоне соседей. Очевидно, это будет еще больше способствовать оттоку квалифицированных кадров, рабочей силы, молодежи, который уже сейчас является для страны большой проблемой. Это значит — все меньше инвестиций и инноваций.

Ситуация показывает, что сегодня Беларуси, чтобы поправить свое тяжелое положение, мало просто расти, надо делать это как минимум на уровне соседей, а желательно — быстрее их.

Перспектива отставания постепенно превращается из среднесрочной в долгосрочную, если ничего не поменяется. А поменять надо очень много: провести структурные реформы, восстанавливать, а порой уже выстраивать заново внешнеэкономические отношения. Но осажденной крепости, которой сейчас видит себя правительство, не нужна рыночная экономика и конкурентоспособный рост ВВП. Власти ставят перед собой только одну цель — удержаться сегодня, и на алтарь этой цели будет положено долгосрочное благополучие страны. И скорость, с которой Беларусь погружается в трясину неэффективного управления, прямо пропорциональна увеличению времени, которое потребуется для того, чтобы позже из этого болота выбраться.

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