Умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена 1 15.12.2021, 9:30

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Ким Ен Чжу в 2015 году

Фото: Yonhap

Причину и точную дату смерти северокорейские СМИ замалчивают.

В Северной Корее в возрасте 101 года умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ен Чжу.

Об этом сообщает Yonhap.

СМИ КНДР в данный момент не сообщили причину и точную дату смерти. Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Чжу.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и был активистом за независимость КНДР. После прихода к власти своего брата он занимал несколько руководящих постов в Северной Корее. До 1973 года он возглавлял Организационный отдел Трудовой партии Кореи.

Его брат Ким Ир Сен являлся основателем КНДР и руководил страной с 1948 до 1994 года.

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