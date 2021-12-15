закрыть
15 декабря 2021, среда, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена

1
  • 15.12.2021, 9:30
  • 4,860
Умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена
Ким Ен Чжу в 2015 году
Фото: Yonhap

Причину и точную дату смерти северокорейские СМИ замалчивают.

В Северной Корее в возрасте 101 года умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ен Чжу.

Об этом сообщает Yonhap.

СМИ КНДР в данный момент не сообщили причину и точную дату смерти. Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Чжу.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и был активистом за независимость КНДР. После прихода к власти своего брата он занимал несколько руководящих постов в Северной Корее. До 1973 года он возглавлял Организационный отдел Трудовой партии Кореи.

Его брат Ким Ир Сен являлся основателем КНДР и руководил страной с 1948 до 1994 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников