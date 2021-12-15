Умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена1
- 15.12.2021, 9:30
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Причину и точную дату смерти северокорейские СМИ замалчивают.
В Северной Корее в возрасте 101 года умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ен Чжу.
Об этом сообщает Yonhap.
СМИ КНДР в данный момент не сообщили причину и точную дату смерти. Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Чжу.
Ким Ен Чжу родился в 1920 году и был активистом за независимость КНДР. После прихода к власти своего брата он занимал несколько руководящих постов в Северной Корее. До 1973 года он возглавлял Организационный отдел Трудовой партии Кореи.
Его брат Ким Ир Сен являлся основателем КНДР и руководил страной с 1948 до 1994 года.