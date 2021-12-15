Минчане встали в цель солидарности в поддержку Тихановского и Статкевича 2 15.12.2021, 9:37

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Видеофакт.

Минчане вышли с национальными флагами на улицу и встали в цель солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Акция прошла вчера вечером в поддержку незаконно осужденных по «делу Тихановского-Статкевича».

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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