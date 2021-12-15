Плод животного страха режима Лукашенко 2 15.12.2021, 9:52

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Александр Фридман

Драконовские сроки делают Тихановского и Статкевича самыми известным политиками Европы.

18 лет усиленного режима Сергею Тихановскому – самый жестокий приговор по политическому делу в Европе после завершения коммунистической эпохи, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

Этим приговором режим Лукашенко не только наглядно показывает свой неосталинистский характер, но и делает Тихановского самым известным политзаключенным Европы.

Ужасные сроки наказания Тихановскому и его соратникам, впрочем, имеют лишь символическое значение: Тихановский, Николай Статкевич (14 лет), Игорь Лосик (15 лет), Артем Саков (16 лет), Владимир Цыганович (15 лет) и Дмитрий Попов (16 лет), как скорее всего и Виктор Бабарико, Мария Колесникова и Максим Знак, при Лукашенко из тюрьмы не выйдут. Свободу принесет им лишь крушение диктатуры.

Сами же драконовские cроки – плод животного страха режима Лукашенко перед будущим, личной ненависти правителя к Светлане Тихановской и неутолимой жажды мести за события 2020 года и их последствия.

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