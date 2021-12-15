закрыть
15 декабря 2021, среда, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Плод животного страха режима Лукашенко

2
  • 15.12.2021, 9:52
  • 7,806
Плод животного страха режима Лукашенко
Александр Фридман

Драконовские сроки делают Тихановского и Статкевича самыми известным политиками Европы.

18 лет усиленного режима Сергею Тихановскому – самый жестокий приговор по политическому делу в Европе после завершения коммунистической эпохи, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

Этим приговором режим Лукашенко не только наглядно показывает свой неосталинистский характер, но и делает Тихановского самым известным политзаключенным Европы.

Ужасные сроки наказания Тихановскому и его соратникам, впрочем, имеют лишь символическое значение: Тихановский, Николай Статкевич (14 лет), Игорь Лосик (15 лет), Артем Саков (16 лет), Владимир Цыганович (15 лет) и Дмитрий Попов (16 лет), как скорее всего и Виктор Бабарико, Мария Колесникова и Максим Знак, при Лукашенко из тюрьмы не выйдут. Свободу принесет им лишь крушение диктатуры.

Сами же драконовские cроки – плод животного страха режима Лукашенко перед будущим, личной ненависти правителя к Светлане Тихановской и неутолимой жажды мести за события 2020 года и их последствия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников