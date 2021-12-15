«Лукашенко будет привлечен к ответственности» 2 15.12.2021, 10:20

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Как политики Запада отреагировали на приговоры по «делу Тихановского».

Западные политики отреагировали на вчерашние жесткие приговоры белорусским политзаключенным по «делу Тихановского».

Госсекретарь США Энтони Блинкен:

«Мы осуждаем сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу и журналисту Игорю Лосику. Мы призываем к их немедленному, безоговорочному освобождению и освобождению всех более 900 политических заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко».

Вице-президент Европарламента Роберта Метсола:

«Европа не отвернется. Мир не закроет глаза на происходящее. Лукашенко будет привлечен к ответственности. Беларусь будет свободной».

МИД Норвегии:

«Норвегия осуждает сегодняшнее вынесение приговоров политическим заключенным, в том числе Сергею Тихановскому и Игорю Лосику, к длительным срокам тюремного заключения. Жестокий режим продолжает делать так, чтобы его критики замолчали. Мы поддерживаем народ Беларуси в его требовании положить конец репрессиям».

Президент Латвии Эгилс Левитс:

«Будьте сильными, Светлана Тихановская и семьи тех, кто приговорен сегодня к длительным срокам тюремного заключения режимом тирана Александра Лукашенко. Как сказал латвийский диссидент Гунарс Астра в суде в 1983 году, «это время исчезнет, как ночной кошмар’».

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод:

«Я призываю к немедленному безоговорочному освобождению деятелей белорусской оппозиции, приговоренных к длительным срокам тюремного заключения в ходе закрытых фиктивных судебных процессов. Включая потенциального президента, кандидат Сергей Тихановского.

Поведение Лукашенко жестоко и недостойно любой цивилизованной страны».

Президент Польши Анджей Дуда:

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау:

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс:

«Я осуждаю приговор суда, вынесенный в Беларуси Сергею Тихановскому за то, что он выступал за основные свободы. Он должен быть немедленно освобожден, как и все политические заключенные Беларуси. Политическим репрессиям нет оправдания».

Премьер-министр Словении Янез Янша:

«Будь сильной и храброй, Светлана Тихановская. В недалеком будущем диктатор станет просто плохим воспоминанием. И вы, борцы за свободу, будете управлять своей родиной, залечивать раны и заботиться о прекрасной стране и ее людях».

Глава МИД Германии Анналена Бербок:

«Я хотела бы повторить наш призыв к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных», — сказала Бербок.

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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