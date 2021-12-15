Умер тренер по бодибилдингу Антон Качанов, избитый «ябатькой» по политическим причинам

Умер тренер по бодибилдингу Антон Качанов, избитый «ябатькой» по политическим причинам1
- 15.12.2021, 10:37
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Травмы были получены после спора о политике с одним из посетителей магазина.
Вчера скончался тренер по бодибилдингу Антон Кочанов, сообщает «Трибуна».
Напомним, 19 декабря прошлого года у Антона произошел конфликт из-за спора на политические темы с одним из посетителей магазина, после которого он на 2 недели впал в кому. По данным родственников Кочанова, спор мог произойти по политическим причинам.
После полученной травмы он проходил длительный период реабилитации.
Антон Кочанов – мастер спорта по пауэрлифтингу. Он тренировал профессиональных бикинисток, его подопечные становились чемпионами страны.