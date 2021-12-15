Умер тренер по бодибилдингу Антон Качанов, избитый «ябатькой» по политическим причинам 1 15.12.2021, 10:37

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Антон Кочанов

Травмы были получены после спора о политике с одним из посетителей магазина.

Вчера скончался тренер по бодибилдингу Антон Кочанов, сообщает «Трибуна».

Напомним, 19 декабря прошлого года у Антона произошел конфликт из-за спора на политические темы с одним из посетителей магазина, после которого он на 2 недели впал в кому. По данным родственников Кочанова, спор мог произойти по политическим причинам.

После полученной травмы он проходил длительный период реабилитации.

Антон Кочанов – мастер спорта по пауэрлифтингу. Он тренировал профессиональных бикинисток, его подопечные становились чемпионами страны.

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