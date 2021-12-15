Чиновники анонсировали повышение единого налога для ИП и физлиц 15 15.12.2021, 13:07

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Но потом передумали и решили поднять их еще больше.

В первом чтении принят проект закона по изменения в Налоговый кодекс. Предложенный так называемыми депутатам вариант этого документа отличается от того, который размещали на сайте Минфина для общественного обсуждения. Одно из важных отличий — единый налог для индивидуальных предпринимателей и иных физлиц передумали отменять с 1 января 2023 года. Вместо этого чиновники решили поднять эти сборы еще больше, чем планировали. К примеру, для ИП, которые торгуют в Минске одеждой из натуральной кожи или сложными бытовыми электротоварами, единый сбор планируют увеличить до 1260 рублей, хотя ранее собирались до 338 рублей (сейчас налог составляет 315 рублей). Zerkalo.io посмотрело, как хотят поднять единые налоги для репетиторов, ведущих свадеб, парикмахеров, строителей и других работников, которые трудятся с оформлением ИП и без него.

Чиновники хотели с 1 января 2023 года отменить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Бизнес-союзы и предприниматели выступали с критикой планов ввести изменения по налогам. Они прогнозировали снижение конкуренции, рост теневой экономики, миграцию бизнеса, если такие новшества вступят в силу.

В варианте правок в Налоговой кодекс, который 13 декабря направили в так называемый парламент, не оказалось планов по отмене единого налога с 2023 года. Вместо этого чиновники хотят с 2022 года еще больше поднять ставки сбора, чем планировалось ранее.

Как хотят изменить единые налоги для физлиц, которые работают без ИП

Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске хотели поднять до 124 рублей, а теперь предлагают повысить до 237 рублей (сейчас сбор составляет 116 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 108 рублей, а хотят до 219 рублей (сейчас — 101 рубль).

За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) планировали установить единый налог для Минска в 136 рублей, а теперь хотят поднять до 259 (сейчас — 127 рублей), а для областных центров и Минского района хотели поднять до 118 рублей, а теперь — до 239 рублей (сегодня — 110 рублей).

Единый налог за репетиторство в Минске хотели поднять до 43 рублей, а теперь — до 82 рублей (сейчас он составляет 40 рублей), в областных центрах намеревались увеличить до 38 рублей, а теперь — до 76 рублей (сегодня — 35 рублей).

Какие ставки единого налога хотят ввести для физлиц, которые работают без ИП (рублей)

Для тех, кто занимается строительными работами и уплачивает единый налог, сбор в Минске может вырасти до 153 рублей рублей в месяц. Сейчас он составляет 143 рублей. Речь в том числе про штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке, установке дверей и окон.

Как хотят поднять единый налог для ИП

Единый налог для индивидуальных предпринимателей хотят поднять еще заметнее, чем для физлиц. К примеру, для ИП, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей в Минске намерены повысить сбор до 896 рублей, а хотели — до 328 рублей (сейчас — 308 рублей). В областных городах и Минском районе единый налог за эти услуги предлагают увеличить до 753 рублей (а намеревались ранее до 285 рублей).

Единый сбор с ИП за предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты теперь планируют поднять в Минске до 540 рублей (хотели до 145 рублей), а в областных городах и Минском районе — до 331 рубля (хотели до 125 рублей).

Заметно хотят увеличить единый налог для ИП, которые торгуют одеждой из натуральной кожи или сложными бытовыми электротоварами. К примеру, в Минске его планируют поднять до 1260 рублей. Хотя ранее собирались до 338 рублей (сейчас налог составляет 315 рублей).

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