В России задержан собственник шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек 7 15.12.2021, 11:03

4,204

Фото: ТАСС

Михаил Федяев не раз входил в разные списки самых богатых бизнесменов РФ.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании Михаила Федяева, собственника шахты "Листвяжная", на которой в конце ноября в результате аварии погиб 51 человек, передает ВВС.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, задержан собственник "Листвяжной" и председатель совета директоров "СДС-Уголь" Михаил Федяев, а также еще три человека - гендиректор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор предприятия Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.

"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Согласно сообщению СК, задержанным, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

Михаил Федяев не раз входил в разные списки самых богатых бизнесменов России - например, два года назад в рейтинге 200 богатейших бизнесменов по версии Forbes он занял 177-е место. Издание тогда оценивало его состояние (на 2019 г.) в $550 млн.

Накануне "Листвяжную" посетил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который указал следственной группе на необходимость установить роль собственников шахты в произошедшей трагедии.

2 декабря президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса обратился к Федяеву с вопросом о безопасности на "Листвяжной": "Михаил Юрьевич, а совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?"

"Мы никогда не экономили на средствах безопасности и защиты, все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, самое современное, - приводило тогда ответ Федяева Путину агентство Интерфакс. - На шахте существует трехступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама система "Микон-3", плюс переносные газовые анализаторы. Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность".

По данным ТАСС, сейчас Федяев находится в изоляторе временного содержания. Мера пресечения ему и гендиректору "СДС-Уголь" Алексееву будет избрана в четверг.

Трагедия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Согласно предварительной версии, в шахте произошел взрыв метано-воздушной смеси, вызвавший задымление.

В шахте на тот момент находились 285 горнорабочих, 239 из них были подняты на поверхность. В результате происшествия погиб 51 человек - 46 горняков и пятеро спасателей.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". Согласно открытым данным компании, 50% акций принадлежит задержанному в среду Федяеву.

Ранее, в конце ноября, суд в Кемерове арестовал директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве.

Также арестованы госинспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, проводившие проверку на шахте за неделю до трагедии. Их обвинили в халатности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».