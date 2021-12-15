Мигранты снова пошли на штурм, забрасывая камнями польских пограничников 9 15.12.2021, 11:24

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Агрессивная группа была задержана.

За прошедшие сутки польскую границу пытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 29 человек.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Около полуночи границу на участке погранзаставы в Черемхе атаковала группа из 40 агрессивных мигрантов. Иностранцы бросали камни в офицеров и солдат польских служб. Все они были задержан. Это оказались граждане Ирака и Сирии.

Minionej doby tj.14.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 29 osób.

Ok.północy granicę na odcinku #placówkaSG w Czeremsze forsowała grupa 40 agresywnych osób. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w funkcjonariuszy i żołnierzy polskich służb.Osoby zostały zatrzymane-to ob.Iraku oraz Syrii. pic.twitter.com/mNJuaFjB43 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 15, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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