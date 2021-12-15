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Мигранты снова пошли на штурм, забрасывая камнями польских пограничников

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  • 15.12.2021, 11:24
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Мигранты снова пошли на штурм, забрасывая камнями польских пограничников

Агрессивная группа была задержана.

За прошедшие сутки польскую границу пытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 29 человек.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Около полуночи границу на участке погранзаставы в Черемхе атаковала группа из 40 агрессивных мигрантов. Иностранцы бросали камни в офицеров и солдат польских служб. Все они были задержан. Это оказались граждане Ирака и Сирии.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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