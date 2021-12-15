Ученые нашли первые в Китае древние статуэтки Будды 15.12.2021, 11:31

Фото: cgtn.com

Это открытие имеет важное значение для датировки появления буддийской культуры в стране.

Две позолоченные бронзовые статуи Будды, обнаруженные на северо-западе провинции Шэньси, стали самыми ранними статуями такого рода, обнаруженными в Китае, пишет «Новое время».

О деталях двух статуях, найденных в древних гробницах, рассказали на пресс-конференции Управления культурного наследия провинции Шэньси в столице провинции.

Статуи были обнаружены на семейном кладбище с шестью гробницами времен династии Восточная Хань (25−220 гг.). Одна из статуй изображает Будду Шакьямуни (Гаутаму), который стоит в накидке на небольшой платформе, вторая статуэтка изображает пять великих Будд, или пять Будд мудрости.

Общая высота статуи Шакьямуни составляет 10,5 сантиметра, диаметр основания, на котором она установлена, составляет 4,7 сантиметра, общая высота пяти Будд мудрости составляет 15,8 сантиметра, а ширина — 6,4 сантиметра. Обе фигурки сделаны из сплава меди, олова и свинца.

Основываясь на предварительных результатах моделирования, анализе производственного процесса и определении металлического состава Будд, можно сделать вывод, что эти две статуи выполнены в стиле Гандхара, который распространился из Индии. Это открытие имеет важное значение для датировки появления буддийской культуры в Китае.

С июня 2020 года по ноябрь 2021 года Академия археологии Шэньси в городе Сяньян Шэньси раскопала 3648 древних гробниц, относящихся к периоду от Сражающихся царств (475 г. до н.э. — 221 г. до н.э.) до династии Цин (1644−1911 гг.). Период захоронений длился более 2200 лет.

По словам Ли Мина, руководителя археологического проекта, место раскопок под названием кладбище Хонгдуюань на севере Сианя, столиці древних китайских династий Хань и Тан, было своего рода «кладбищем высшей категории».

Большинство похороненных в гробницах — это королевские родственники, высокопоставленные должностные лица и высокопоставленные лица, о которых написано в исторических книгах. К настоящему времени было обнаружено более 16000 предметов (наборов) культурных реликвий. На этом месте продолжаются раскопки.

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