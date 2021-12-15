Режим сошел с ума 17 Ирина Халип, «Новая газета»

15.12.2021, 12:06

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Ирина Халип

Вчерашний приговор — это скорее окончательный диагноз для Лукашенко.

Никто не ждал оправдания — в Беларуси так давно уже не бывает. Но и 18 лет для Тихановского никто не ждал. Хотя могли бы: уж слишком явным сигналом были приговоры — 14 лет для Виктора Бабарико и 11 лет для Марии Колесниковой. Но ни одна из статей, по которым обвиняли Тихановского, не предусматривает такого срока. Впрочем, логику и законность белорусские судьи и те, кто ими командует, давно уже положили на самую дальнюю полку.

«Группу Тихановского» судили в закрытом режиме прямо в СИЗО Гомеля. Суд начался 24 июня, и его сразу же сделали закрытым. Причем адвокаты подсудимых, связанные подпиской о неразглашении, не называли даже статей, по которым обвиняют их подзащитных. 14 декабря огласили приговор:

Сергею Тихановскому — 18 лет лишения свободы,

Дмитрию Попову и Артему Сакову — по 16 лет,

Владимиру Цыгановичу и Игорю Лосику — по 15 лет,

Николаю Статкевичу — 14.

Режим — усиленный.

Николай Статкевич — один из лидеров белорусской оппозиции. После президентских выборов 2010 года был приговорен к шести годам лишения свободы по статье 293 УК Беларуси — «организация массовых беспорядков». После освобождения был на 8 лет поражен в правах, а потому не мог выдвигаться на выборах 2020 года. Так что активный Статкевич решил поддержать самого известного белорусского блогера, автора YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского. Сам Тихановский за год «раскрутил» свой канал с нуля: он просто ездил по белорусским деревням и маленьким городам и снимал людей, которые рассказывали, как они живут.

К весне прошлого года «Страна для жизни» стала узнаваемым брендом, а сам Тихановский, со своей простецки-грубоватой манерой разговаривать и соответствующей риторикой напомнил многим Лукашенко образца 1994 года.

Допустить такого человека даже к этапу сбора подписей диктатор не мог. Сергея посадили на 15 суток как раз в то время, когда нужно было подавать документы на регистрацию инициативных групп в ЦИК. Незадолго до того Тихановский оформил доверенность на жену Светлану, но документы у нее не приняли: сказали, нужна собственноручная подпись. И тогда Светлана сделала неожиданный ход и зарегистрировалась с готовой инициативной группой сама. А Сергей стал руководителем штаба. Но 29 мая 2020 года, через неделю после начала сбора подписей, Тихановского и Статкевича арестовали прямо на пикете в Гродно. К моменту вынесения приговора они находились за решеткой 565 дней.

Статкевича по привычке обвинили в организации массовых беспорядков. Все помнят, какие это были «беспорядки» в конце мая, когда белорусы дисциплинированно выстраивались в очередь, чтобы поставить подпись. Соблюдали дистанцию, не снимали маски, а все сборщики были еще и в перчатках. Идеально организованный процесс в обвинительном заключении стал «массовыми беспорядками». Вот только по этой же статье 10 лет назад его приговорили к шести годам тюрьмы, а сейчас — к 14.

Сергея Тихановского осудили по четырем статьям: его признали виновным в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание предусматривала статья о массовых беспорядках — до 15 лет. Но по совокупности вышло 18.

В белорусском законодательстве по менее тяжким и особо тяжким преступлениям приговоры выносятся путем поглощения менее строгого более строгим, а особо тяжкие — путем сложения. Массовые беспорядки относятся к более тяжким.

Впрочем, это не тот случай, когда следует разбирать юридические тонкости: просто Лукашенко отомстил опасному сопернику. В том числе — за жену.

По этим же четырем статьям осуждены Артем Саков и Дмитрий Попов, получившие по 15 лет лишения свободы.

Артем Саков — оператор канала «Страна для жизни». Он просто снимал тот гродненский пикет, на котором арестовали Тихановского. Был бы другой оператор — получил бы столько же.

А Дмитрий Попов — модератор социальных сетей «Страны для жизни». Он, кстати, гражданин России.

Его задержали 4 июня прошлого года. Сначала дали 15 суток, после которых на свободу он не вышел.

Владимир Цыганович и Игорь Лосик — блогеры, как и Тихановский. Приговорены к 15 годам лишения свободы по статьям «организация массовых беспорядков» и «разжигание социальной вражды».

Цыганович вел YouTube-канал MozgON — комментировал новости и снимал стримы с политических акций. Его задержали 9 июня прошлого года: сначала посадили на 15 суток по административному делу, как Дмитрия Попова, потом предъявили уголовное обвинение и перевели в СИЗО.

Игорь Лосик вел телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Его арестовали 25 июня — очевидно, уже тогда Лукашенко дал приказ собрать вокруг Тихановского и Статкевича еще нескольких блогеров, чтобы непременно «по предварительному сговору группой лиц». В декабре, когда Игорю предъявили новые обвинения, он объявил голодовку и голодал 42 дня. Потом прекратил. «Я не принимал пищу больше сорока дней и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще, — писал он жене Дарье. — Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым».

Во время оглашения приговора Сергей Тихановский повернулся спиной к судье. Николай Статкевич выкрикнул «Жыве Беларусь!» Когда его заводили в клетку, он широко улыбался. После приговора жена Статкевича Марина Адамович сказала, что Николай успел попросить ее передать всем: за время суда ни один человек не дал против них показаний.

Это как раз не удивляет. И приговор тоже — не удивляет. Потому что это уже не приговор — скорее окончательный диагноз. Правда, тысячам белорусов за решеткой от этого не легче.

Ирина Халип, «Новая газета»

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