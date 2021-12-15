В Беларуси будут производить больше водки и фруктово-ягодных «вин» 10 15.12.2021, 12:13

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Введены новые квоты на выпуск алкоголя.

Совет министров постановлением №718 от 14 декабря установил квоты на производство алкогольной и иной спиртосодержащей продукции в 2022 году. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В следующем году планируется произвести:

спирта-сырца из пищевого сырья — 1,3 млн дал,

спирта ректификованного из пищевого сырья — 8,4 млн дал,

водки и ликеро-водочных изделий — 11 млн дал,

фруктовой водки — 7,5 тыс. дал,

виноградной водки — 2,5 тыс. дал,

фруктово-ягодных натуральных вин — 4,895 млн дал,

крепленых плодовых вин — 4,169 млн дал,

советского шампанского и других игристых вин — 2,1 млн дал,

виноградных вин — 3,791 млн дал,

коньяка — 724 тыс. дал,

бренди — 146 тыс. дал,

фруктового бренди — 2 тыс. дал,

виски — 290 тыс. дал,

рома — 30 тыс. дал,

текилы — 11 тыс. дал,

кальвадоса — 5 тыс. дал,

непищевого спирта — 1 млн дал,

винного виноградного кулера — 200 тыс. дал,

крепких спиртных напитков — 752 тыс. дал,

спиртных напитков из зернового сырья — 255 тыс. дал,

лекарственных антисептиков — 260 тыс. дал,

ветеринарных антисептиков — 5 тыс. дал,

дезинфицирующих средств — 343,5 тыс. дал.

Также определены квоты на напитки винные, фруктовые, коктейльные и коньячные, фрукты в вине и особые крепленые фруктовые вина.

В сравнении с прошлым годом на 15 тыс. дал сокращена квота на производство спирта-сырца, на 48 тыс. дал — ректификованного спирта.

Квота на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличена на 5 тыс. дал, фруктово-ягодных вин — на 385 тыс. дал. Объем производства плодовых крепленых марочных вин улучшенного качества и специальной технологии сокращен на 360 тыс. дал, а советского шампанского и игристых вин увеличен на 200 тыс. дал. Квоту для виноградных вин сократили на 91 тыс. дал. Кроме того увеличены квоты на коньяк и виски, но сокращены для бренди.

Производство дезинфектантов уменьшено почти на 200 тыс. т в сравнении с 2020 годом.

Квоты распределены между областями, Минском, концерном «Белгоспищепром», «Белкоопсоюзом» и НАН Беларуси.

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