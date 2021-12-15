Спецслужбы Молдовы задержали российского пропагандиста

Спецслужбы Молдовы задержали российского пропагандиста4
- 15.12.2021, 12:20
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У него изъяли технику.
Молдовские спецслужбы задержали российского пропагандиста Семена Пегова.
«Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов», — написал депутата Госдумы РФ Артем Туров во вторник на своем Telegram-канале.
По его словам, Пегов снимал якобы сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли Российской Федерации.
Туров рассказал, что сотрудники спецслужб Молдовы обыскали Пегова, изучили его телефоны, ноутбук и другую технику.