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Спецслужбы Молдовы задержали российского пропагандиста

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  • 15.12.2021, 12:20
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Спецслужбы Молдовы задержали российского пропагандиста
Семен Пегов

У него изъяли технику.

Молдовские спецслужбы задержали российского пропагандиста Семена Пегова.

«Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов», — написал депутата Госдумы РФ Артем Туров во вторник на своем Telegram-канале.

По его словам, Пегов снимал якобы сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли Российской Федерации.

Туров рассказал, что сотрудники спецслужб Молдовы обыскали Пегова, изучили его телефоны, ноутбук и другую технику.

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