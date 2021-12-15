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В Нью-Йорке полицию впервые возглавит женщина

  • 15.12.2021, 12:36
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В Нью-Йорке полицию впервые возглавит женщина
Кичант Сьюэлл

До этого афроамериканка работала в отделах по борьбе с наркотиками и расследовании особо важных дел.

Кичант Сьюэлл, работающая начальницей отдела детективов округа Нассау, возглавит Департамент полиции Нью-Йорка. Это первая женщина, которая займет данную должность. Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что назначение Сьюэлл рассматривается как одно из ключевых решений новоизбранного мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, вступающего на этот пост с 1 января и ныне формирующего свою администрацию.

За 23 года службы в полиции Нассау афроамериканка Сьюэлл работала в отделах по борьбе с наркотиками и расследовании особо важных дел. В сентябре 2020 года она была повышена до начальницы отдела детективов.

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