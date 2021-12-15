«Лазерные» войны: в Польше опубликовали новое видео атаки мигрантов 3 15.12.2021, 12:35

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На агрессию их «вдохновили» белорусские спецслужбы.

Министерство обороны Польши заявляет о новых попытках мигрантов прорваться через границу, а также о нападениях на пограничников и служебные машины.

Пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб Польши, Станислав Жарын написал в своем твиттер-аккануте, что «солдаты, оборонявшие нашу границу, были в очередной раз атакованы лазерами и забросаны камнями».

И опубликовал у себя на странице видео Министерства обороны Польши. Там утверждают, что на кадрах запечатлен «еще один акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз в районе Мельника был заброшен камнями один из военных транспортных средств, патрулирующих район вдоль временного забора на границе с Беларусью. В очередной раз также были использованы лазеры белорусскими службами».

Видео снято из служебной машины поляков, которая проезжает, вероятно, вдоль границы. Действительно видны зеленые лазеры, фонари и слышен какой-то стучащий звук, будто кто-то что-то бросает.

Kolejny akt agresji ze strony migrantów. Tym razem w okolicach Mielnika obrzucono kamieniami jeden z wojskowych pojazdów patrolujących obszar wzdłuż tymczasowego ogrodzenia na #granica 🇵🇱🇧🇾. Kolejny raz także użyte zostały lasery przez służby białoruskie. pic.twitter.com/gYL7ZbRkIO — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 14, 2021

Кроме того, в аккаунте выложено еще одно видео:

«Вчерашняя неудачная попытка нелегального пересечения границы в Черемхском районе была вдохновлена белорусскими спецслужбами», — заявили в Минобороны Польши.

На кадрах — люди за забором из колючей проволоки в форме и балаклавах. Также показан место, где забор разрушен и через него перекинут деревянный настил.

Wczorajsza nieudana próba nielegalnego przekroczenia granicy w rejonie Czeremcha była inspirowana przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jNjCm0j9YB — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 14, 2021

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