США хотят нанести тяжелый удар по коррупции за рубежом 15.12.2021, 12:49

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Байден объявил войну глобальной клептократии.

Одним из главных обещаний президентских администраций США была борьба с коррупцией в своей стране и во всем мире. Однако, похоже, коррупция всегда побеждает. Американский президент Джо Байден настаивает, что на этот раз все будет по-другому, цитирует издание The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Белый дом «перешел предел» установленного 200-дневного срока для исследования того, как Соединенные Штаты и их союзники могут бороться с глобальной клептократией, представив доклад накануне Демократического саммита на прошлой неделе.

Предыдущие попытки остановить коррупцию и все ее формы в основном сопровождались скандалами.

Важным шагом была эпоха, ставшая началом Закона о коррупции за рубежом. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить поток незаконного богатства.

Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь посмотреть на утечку Pandora Papers, в которых разоблачены «финансовые злоупотребления» чиновников, покупающих себе виллы за средства, скрытые на тайных оффшорных счетах, или нарушителей прав человека, сохраняющих свои доходы без уплаты налогов в специальных фондах.

Борьба с коррупцией была темой президентской кампании Байдена, а обнародованный его администрацией документ может стать не просто риторикой.

Белый дом выявил недостаточный уровень использования полномочий, которыми владеют органы исполнительной власти, и приказал этим агентствам активизироваться. Некоторые уже начали расширять свою работу.

Министерство финансов США, например, инициировало регуляторный процесс обязательств отчетности по правам собственности, который поставил бы под сомнение «анонимность недвижимости», а также предложило правила идентификации «подставных компаний».

Агентство США по международному развитию активизировало движение для борьбы с транснациональной коррупцией, а также расширило «оборонный фонд» для оказавшихся под давлением международных журналистов.

Это только начало того, что должно быть комплексом действий по борьбе с коррупцией.

Стратегия, если ее удастся реализовать, может стать успешной, потому что она привлекает к ответственности клептократов как за границей, так и внутри самих США.

Обязательства усилить внутренние меры совмещаются с обещаниями помочь странам-партнерам укрепить свои позиции.

Инициативы введения экономических санкций и визовых ограничений для нарушителей сочетаются с тщательной проверкой их «помощников», от юристов до бухгалтеров и поставщиков корпоративных услуг, способствующих незаконной деятельности.

Конечно, впереди очень много работы. Начавшиеся процессы должны быть профинансированы и завершены.

Необходимо сделать другие шаги — например, администрации Байдена полезно сотрудничать с Конгрессом по расширению «защиты» от отмывания денег, с акцентом на «непрозрачных» сферах, таких как искусство и антиквариат, а также на «неизведанных территориях», таких, как цифровые активы.

Но существование плана борьбы с коррупцией уже частично отличает администрацию Байдена от многих ее предшественников. Скорее всего, правительство США не сможет победить коррупцию везде и навсегда, но по крайней мере оно может нанести тяжелый удар, резюмирует издание.

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