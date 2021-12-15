Диетологи назвали три вида самых полезных круп 4 15.12.2021, 13:05

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Цельные зерна являются хорошим источником клетчатки, которая помогает чувствовать сытость.

Среди самых полезных круп, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, оказались экзотические киноа, амарант и фрике.

По словам диетолога Кэтрин Перес, которую цитирует Catherine Perez, цельные зерна являются хорошим источником клетчатки, которая помогает чувствовать сытость.

Когда вы выбираете в магазине цельнозерновые продукты, обращайте внимание на список ингредиентов. В идеале на первом месте должны быть цельное зерно, цельная пшеница, цельный овес и так далее, – говорит эксперт.

Киноа

По словам врача-диетолога Лона Бен-Ашера (Lon Ben-Asher), каша из киноа считается одной из самых полезных. "Киноа богата витаминами и минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами, а также представляет собой полноценный растительный белок, включающий все девять незаменимых аминокислот", – пояснил он. Кроме того, киноа не содержит глютена, что делает ее идеальным ингредиентом для тех, кто ищет безглютеновые альтернативы. По данным Harvard Health, существует более 120 известных сортов киноа. Самыми мягкими считаются белые и желтые сорта.

Амарант

Амарант часто используют в рецептах как заменитель риса. Он также является источником многих важных минералов, включая марганец, магний, селен, медь, фосфор и железо, пояснили специалисты. Врач-диетолог Карен Каволикс (Karen Kawolics) посоветовала добавлять амарант в кексы, хлеб и блины.

Фрике

Это популярная на Ближнем Востоке крупа, полученная из обжаренных зерен молодой, еще зеленой пшеницы. В ней содержится большое количество кальция, цинка и железа. Кроме того, во фрике больше клетчатки и белка, чем в коричневом рисе. Однако тем, кто придерживается безглютеновой диеты, лучше исключить злак из рациона.

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