В Гродненском районе в самодельном шалаше сгорела девушка 10 15.12.2021, 13:12

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Она жила там долгое время.

В лесу под Гродно сгорел самодельный шалаш. На месте пожара нашли тело девушки, пишет МЧС.

14 декабря в 12.38 в МЧС сообщили о пожаре в шалаше на берегу озера Молочное вблизи агрогородка Поречье Гродненского района. Свидетелями пожара стали местные рыбаки.

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили догорающий шалаш из досок и веток, накрытых пленкой. При разборе конструкции они нашли тело женщины.

Причина пожара и обстоятельства ее гибели устанавливаются.

Отмечается, что погибшей был 31 год, и она жила в шалаше долгое время.

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