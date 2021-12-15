В Гродненском районе в самодельном шалаше сгорела девушка

В Гродненском районе в самодельном шалаше сгорела девушка10
- 15.12.2021, 13:12
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Она жила там долгое время.
В лесу под Гродно сгорел самодельный шалаш. На месте пожара нашли тело девушки, пишет МЧС.
14 декабря в 12.38 в МЧС сообщили о пожаре в шалаше на берегу озера Молочное вблизи агрогородка Поречье Гродненского района. Свидетелями пожара стали местные рыбаки.
Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили догорающий шалаш из досок и веток, накрытых пленкой. При разборе конструкции они нашли тело женщины.
Причина пожара и обстоятельства ее гибели устанавливаются.
Отмечается, что погибшей был 31 год, и она жила в шалаше долгое время.