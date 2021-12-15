Из белорусских аптек пропал важный обезболивающий препарат 5 15.12.2021, 13:27

10,794

Таблетки производят на «Белмедпрепаратах».

Из белорусских аптек пропал пиралгин — препарат, который назначают при болях в суставах и мышцах, радикулите, невралгиях, менструальных, головной и зубной болях слабой и средней интенсивности. Также он оказывает жаропонижающее и противовоспалительное действие. Таблетки производят на «Белмедпрепаратах». Почему сейчас их не найти и когда они поступят в продажу?

«Я на постоянной основе принимаю белорусский препарат пиралгин. Он только по рецепту. Исчез из продажи, хотя врачи продолжают назначать», — написала в редакцию zerkalo.io читательница. На сервисе tabletka.by пиралгин в наличии только в одной аптеке — в Хотимске.

Журналист Zerkalo.io позвонила на «Бемелдпрепараты» как рядовой житель страны, которому врач назначил это лекарство. Там сотрудники пояснили: действительно, его пока не производили из-за отсутствия необходимой субстанции, которая закупается за границей:

«У нас пиралгина не было, так как не было компонентов для производства — они были на перерегистрации у нашего поставщика, он менял название субстанции».

Получить компонент надеются в декабре этого года. Если он поступит на предприятие, как отметила сотрудница управления продаж и маркетинга, выпускать пиралгин начнут в следующем месяце, а к концу января или началу февраля 2022-го он должен вернуться на полки аптек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».