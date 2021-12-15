В компании каких диктаторов-изгоев оказался нелегитимный Лукашенко 3 15.12.2021, 13:48

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Список не такой большой.

В интервью турецкой телерадиокомпании TRT Лукашенко снова заговорил о своей легитимности. Zerkalo.io решило найти других политиков, легитимность которых не признавали или ставили под серьезное сомнение западные страны. И это оказалось непросто — кажется, таких историй действительно не так много.

Николас Мадуро, Венесуэла

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро. Впервые он возглавил страну в 2013 году после смерти своего предшественника Уго Чавеса.

В 2014 году в Венесуэле начались акции протеста: люди были недовольны экономическим кризисом. Ситуация в стране не изменилась и в следующем году: экономическое положение резко ухудшилось, в результате выросли цены на потребительские товары. В итоге за несколько лет гиперинфляция, отключение электроэнергии и дефицит продуктов привели к тому, что Венесуэлу покинули несколько миллионов человек.

В 2018 году местный ЦИК огласил результаты выборов — по ним Мадуро победил. Это вызвало со стороны Запада и Латинской Америки. Четырнадцать стран отозвали послов из Каракаса в знак несогласия с результатами выборов, а США наложили на страну дополнительные санкции.

В начале 2019 года оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В Венесуэле прошли массовые протесты против власти Мадуро, которые встретили жесткое сопротивление. В итоге он все же не покинул свой пост. В стране появилось двоевластие: часть стран — в том числе США и члены ЕС — признали главой государства Гуайдо, а другая часть, включая Россию и Китай, заявили о легитимности Мадуро.

А как отреагировали власти Беларуси? В январе 2019 года Александр Лукашенко выразил поддержку Николасу Мадуро.

— Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране, — сказал Лукашенко.

Напомним, именно с Мадуро Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сравнил в августе прошлого года Александра Лукашенко. Он отметил, что Евросоюз не признает его законным президентом.

— Как и не признаем Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность, — сказал он.

После выборов 2018 года Александр Лукашенко поздравил Мадуро с победой, пожелал ему здоровья и плодотворной работы на благо «братского народа Венесуэлы».

Напомним, что сам Мадуро оказался одним из немногих руководителей стран, которые поздравили Лукашенко с так называемой победой.

Башар Асад, Сирия

Еще один политик, чье имя пополняет «нелегитимный» список, — это Башар Асад.

По версии местного ЦИК, Асад избирался на пост президента четыре раза — в 2000, 2007, 2014 и 2021 годах. Напомним, политик пришел к власти в Дамаске в 2000 году после смерти своего отца Хафеза, правившего Сирией 30 лет, и в первый год правления провел ряд реформ. Однако вскоре оттепель закончилась, страну накрыли аресты несогласных, а нарушения прав человека стали обычным явлением.

В 2011 году в сирийском городе Даръа начались антиправительственные выступления: люди стали требовать политических реформ. Эти акции протеста жестоко подавлялись, но в итоге переросли в гражданскую войну, активные действия которой продолжались девять лет — с марта прошлого года они почти не ведутся. При этом считать войну завершенной пока слишком рано.

Однако еще в 2011 году лидеры США и стран Евросоюза призвали Башара Асада уйти в отставку и объявили о введении новых санкций против страны. В послании евродепутатам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности говорилось, что Асад потерял легитимность.

— Ситуация в Сирии остается тяжелой. Режим Асада не отказался от политики насилия, каждый день мы получаем информацию о гибели мирных жителей. По европейским оценкам, количество жертв беспорядков уже далеко перевалило за 2 тысячи человек, — отмечалось в заявлении.

Асад, как и Мадуро, поздравил Лукашенко с официальными итогами выборов 2020.

Не остался в долгу и Лукашенко — в 2021 выборы были уже в Сирии и на них, по версии местного ЦИК, победил именно Асад.

Военная хунта, Мьянма

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура — переход к демократической форме правления начался в стране только в 2011 году.

Однако в феврале 2021 года в Мьянме произошел переворот. Военные заявили, что задержания стали ответом на «фальсификацию» парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2020 года. В результате была задержана государственный советник Аун Сан Су Чжи, которая считалась фактическим руководителем страны, и президент Мьянмы Вин Мьин. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год.

Напомним, еще ранее сама Аун Сан Су Чжи была заключена под домашний арест — под ним она провела в общей сложности около 15 лет. В 1991 ей присудили Нобелевскую премию мира, а в 2010 году политик была освобождена. Затем она вернулась к активизму и в 2016 году фактически возглавила страну.

Однако какой была международная реакция на военный переворот?

Это событие резко осудили все страны «Большой семерки», Евросоюз и многие другие государства, а глава Евросовета Шарль Мишель сразу призвал освободить задержанных.

— Я решительно осуждаю переворот в Мьянме и призываю военных освободить всех, кто был незаконно задержан. Необходимо уважать результаты выборов и восстановить демократический процесс, — написал он.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась по этому поводу: она заявила, что легитимное правительство, которое было выбрано в ноябре в соответствии с Конституцией, должно быть восстановлено.

Кроме этого, еще в прошлом феврале спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер призвала не признавать легитимность военных властей в Мьянме.

— Я решительно осуждаю недавние шаги, предпринятые военными, и призываю всех вас коллективно послать четкий сигнал в поддержку демократии в Мьянме. Важно, чтобы международное сообщество не придавало легитимности и не признавало этот режим, — сказала она.

Уже в марте Евросоюз ввел санкции против военных. В ЕС заявили, что главнокомандующий Вооруженными силами Мин Аун Хлайн (ставший фактическим лидером страны после переворота) ответственен за подрыв демократии и верховенства права после путча. На тот момент министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также объявил о введении санкций Великобритании в дополнение к санкциям ЕС и назвал военный режим нелегитимным.

Кроме того, летом 2021 года специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс заявлял, что военные не могут взять под контроль и ситуацию с коронавирусом, поскольку им не хватает «ресурсов, возможностей и легитимности». А еще в декабре этого года в ЕС прокомментировали, что военные власти Мьянмы ведут страну к кризису.

— Неспособность новых военных властей страны восстановить демократию в сочетании с пандемией коронавируса и насилием ведут Мьянму к крупному гуманитарному кризису, — прокомментировал Жозеп Боррель.

Выражал ли лично Лукашенко свою позицию о произошедшем в Мьянме? Нет, но это сделал, пускай и косвенно, белорусский представитель в ООН. 18 июня 2021-го Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в Мьянме. Документ призывал вооруженные силы страны отменить чрезвычайное положение, освободить задержанных политиков, прекратить насилие против мирных демонстрантов, а также перестать поставлять оружие в страну.

Из 156 государств 119 проголосовали за, 36 воздержались — в их числе оказались Китай и Россия. А единственной страной, которая проголосовала против, стала Беларусь.

Талибы в Афганистане. Запад пытается вести диалог, но не признает легитимность

Этим летом приверженцы исламистского движения «Талибан» захватили власть в Афганистане. Кажется, это событие оказалось в центре внимания всего мира и поставило резонные вопросы, как на смену власти в азиатском регионе отреагируют лидеры других стран.

Тогда в Евросоюзе заявили, что активность европейских контактов с талибами будет решаться исходя из их действий и нового правительства страны. Для этого министры иностранных дел стран ЕС разработали пять критериев. Они затрагивали отсутствие международного терроризма, уважение прав человека, формирование инклюзивного правительства, уважение процедур доставки гумпомощи и соблюдение талибами обязательства позволить покинуть страну иностранным гражданам и афганцам, которые этого хотят.

Кроме того, в ноябре 2021 года в США заявили, что «Талибан» должен заслужить легитимность через борьбу с терроризмом и создание инклюзивного правительства.

А что говорил о приходе к власти талибов Александр Лукашенко? В августе на саммите ОДКБ он высказался об этом событии так:

— Мы никого не запрещали, в том числе и «Талибан», не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это выступления на заседаниях ОДКБ президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан — это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты, — сказал Лукашенко.

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