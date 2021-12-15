В Бразилии мэр и депутат разрешили спор в поединке на ринге 8 15.12.2021, 13:59

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Бой проходил по правила ММА.

Причиной конфликта между мэром бразильского города Борба Симау Пейшоту и депутатом законодательного собрания Эринеу Алвесем да Сильвой стал аквапарк на реке Модейра. Мэр не сохранил этот парк, а депутат не сдержался, обозвав оппонента «тухлым мошенником», и вызвал его на поединок. В ответ мэр не спасовал и принял вызов, несмотря на то, что некоторые жители города такое поведение политиков осудили.

«Я не уличный боец. Я мэр муниципалитета Борба, — заявил Пейшоту. — Мы готовы драться... Я всегда был победителем». При этом городской глава заявил, что поединок должен быть по правилам. Решили, что это будут правила ММА.

Поединок состоялся 12 декабря в спортивном зале местной школы, для этого даже установили клетку ММА. Билеты на бой были платными (стоили по $17), свободных мест, понятное дело, не было. Под рев присутствующих в зале мэр подошел к да Силве и угрожающе провел пальцем себе по горлу. Как оказалось, он чувствовал себя так уверенно не зря. Уже в первом раунде Пейшоту отправил оппонента в нокдаун, но тот сумел прийти в себя и продолжить бой.

Да Сильва избрал тактику изматывания и наносил мэру один за другим лоу-кики. На видео видно, что к концу поединка Пейшоту уже еле может передвигаться. И все же по результатам трех раундов мэр был признан победителем, многие зрители отреагировали на это возмущенным улюлюканьем. К этому моменту оба соперника еле двигались, но проявили благородство и после финального гонга даже обнялись.

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