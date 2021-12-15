У берегов Калифорнии заметили одну из самых больших рыб в мире 1 15.12.2021, 14:06

5,770

Фото: Rich German

Видеофакт.

Жители Калифорнии Мэтт Уитон и Рич Герман столкнулись с гигантской рыбой-луной (Mola mola) в районе Лагуна-Бич.

Рыба-луна, возможно, одна из крупнейших в истории, проплыла рядом с парой гребцов на падлбордах. Мужчины, по их словам, «провели с рыбой добрых 30 минут, прежде чем она снова ушла на глубину», пишет «Новое время».

Размеры гигантской рыбы неизвестны, но длина падлборда составляет 4,3 м, поэтому, судя по фотографиям, рыба-луна, вероятно, была длиной 2,7−3 м. Это больше, чем самая тяжелая костная рыба в истории: солнечная рыба Ремзи (Mola alexandrini) длиной 2,7 м и весом 2300 кг, которую поймали у берегов Японии в 1996 году.

Тем не менее, встреча с этой рыбой рода Mola была «очень крутой и уникальной», — сказал Рич Герман, один из падлбордистов, который является основателем Project O, некоммерческой организации, которая занимается защитой, восстановлением и поддержанием океана, а также ведущий подкаста «Our Epic Ocean».

Герман и его друг Мэтт Уитон надеялись увидеть дельфинов. Вместо этого, когда они были примерно в 180 м от длинного и популярного участка Мейн-Бич, они «наткнулись» на рыбу-луну, сообщил Герман. «Я видел их много раз, поэтому я знал, что это было, но обычно они намного дальше от берега и не такие большие», — рассказал Герман.

«Она была похожа на изуродованную инопланетную акулу, перекушенную пополам», — сказал мужчина.

Представители рода Mola питаются медузами и планктоном. Это самые тяжелые из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Вид Mola mola считается уязвимым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».