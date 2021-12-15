Все литовские дипломаты покинули Китай 7 15.12.2021, 14:23

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Фото: charter97.org

Все 19 сотрудников посольства Литвы и их родственники покинули Пекин.

Дипломатическая делегация Литвы в Китае покинула страну в среду на фоне ухудшения отношений из-за Тайваня, который в прошлом месяце открыл фактическое посольство в Вильнюсе.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Литвы говорится, что она вызвала своего высокопоставленного дипломата из Китая для консультаций и что пока посольство будет работать дистанционно.

Дипломатический источник сообщил Reuters, что все 19 сотрудников посольства Литвы и их родственники покинули Пекин.

Другой дипломатический источник, знакомый с ситуацией, сообщил о "беспокойстве за безопасность" литовских дипломатов и охарактеризовал их выезд как ответ на запугивания.

Напомним, о начале работы представительства Тайваня в Вильнюсе, которое фактически является посольством, сообщили 18 ноября. Китай после этого выразил протест и призвал Литву пересмотреть решение, заявляя, что это подрывает принцип "одного Китая", суверенитет и территориальную целостность страны и является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

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