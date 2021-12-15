«В одной усадьбе зарядили тысячу долларов за ночь» 1 15.12.2021, 14:30

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Сколько для белорусов стоит провести Новый год не дома.

Перед Новым годом мир разделяется на два непримиримых лагеря: адепты застолья дома («Это же семейный праздник! Святое!») никогда не поймут тех, для кого такой формат — «ну просто тоска смертная». Мы не будем сталкивать вас лбами, а всего лишь посчитаем, сколько стоит праздник не дома. Варианты могут быть разными — ресторан/усадьба/баня и даже поездка за границу. Вот какие планы у читателей onliner.by.

В минском ресторане: «Думаю, 200 рублей с человека получится»

Анастасия из тех, кто любит встречать Новый год так, «чтобы по-настоящему запомнилось». Два года назад в праздничные дни она оказалась с друзьями во Львове, в прошлом году в новогоднюю ночь тусовалась в Минске на Зыбицкой, а 2022-й год с компанией будет встречать в ресторане Lidbeer Bar «Легенда». Программа начнется в 21:00 и будет продолжаться до утра.

— За 150 рублей с человека нам обещают программу (Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы) и меню, в которое входит одно горячее, три закуски, салат, десерт (это на 1 человека), 250 мл крепкого алкоголя и 375 мл вина или шампанского. Планируем также заказывать дополнительно алкоголь — это еще примерно 30—50 рублей к чеку на каждого. Думаю, что примерно 200 рублей с человека получится.

По словам минчанки, она обзвонила много заведений, прежде чем сделать бронь. В основном просят от 120 до 200 рублей за праздничное меню вместе с алкоголем плюс за программу нужно доплатить минимум 20 рублей.

В кафе далеко за МКАД: «Закладываем по рублей 100 с человека»

Евгений тоже живет в Минске, но на Новый год планирует уехать подальше от города. Ценник на развлечения в столице его не порадовал.

— В одном ресторане мне предложили вариант — 700 рублей со стола вне зависимости от количества гостей, в другом трактире заявили цену $100 c человека (70 рублей — стоимость программы и 180 рублей — депозит на еду). Мы посмотрели цены в регионах и остановились на кафе «Шафран» в Сморгони. Будем отмечать там Новый год в компании 8 человек. Стоимость — 60 рублей с каждого (50 — депозит и 10 — развлекательная программа). На еду планируем потратить от 50 до 80 рублей. Можно приносить свой алкоголь — закладываем на это еще 20—40 рублей с человека.

Итого ночь в сморгонском кафе обойдется Евгению примерно в 100 рублей. По цене вариант выглядит привлекательным, но можно ли ожидать за эти деньги достойную программу? Молодой человек говорит, что у него нет завышенных ожиданий.

— По еде я уверен, что будет вкусно, а по развлекательной программе мне не с чем сравнивать. Ни я, ни жена раньше так Новый год не отмечали, обычно празднуем дома. В этот раз решили для разнообразия попробовать другой формат. Все-таки Новый год — это по сути единственный праздник, который действительно вся страна отмечает.

На вечер 1 января у ребят заказана баня в агроусадьбе под Сморгонью — обойдется компании в сумму 90 рублей, по 30 рублей с человека планируется потратить на еду/алкоголь.

Итого Евгений должен уложиться примерно в 150 рублей за 2 дня — вариант довольно бюджетный.

В загородной усадьбе: «Полный пансион на 2 дня стоит 500 рублей с человека»

Андрей решил отметить Новый год с друзьями в усадьбе. Критерии были такими: симпатичный интерьер, баня, спальные места на 8—10 человек и транспортная доступность — в пределах 100 км от Минска. Варианты начал искать в ноябре, но в Минском районе так ничего подходящего и не нашел.

— В одном загородном комплексе просили более 500 рублей на человека только за новогоднюю программу (без ночевки). В усадьбах я пытался спрашивать про цену, но отвечали обтекаемо: «Логично, что под Новый год дороже». Видел ценник $1000 за ночь c компании, и делать бронь нужно было минимум на 2 дня.

Намучившись с поиском, Андрей решил расширить географию и нашел для компании усадьбу в деревне Радзивилки под Гродно. Своим выбором очень доволен, хоть и ехать придется далеко.

— В этой усадьбе ценник — 500—600 рублей на человека за две ночи в зависимости от номера. И это будет полный пансион 1—2 января, то есть питание включено. Также за эти деньги мы получаем развлекательную программу. Насколько я знаю, в Минске в достойных ресторанах ценник за программу от 300—400 рублей и до бесконечности.

Дополнительно ребята будут покупать алкоголь (в стоимость он не включен), поэтому итоговая сумма поездки пока неизвестна.

В атмосферном Львове: «За тур на три дня отдадим почти 500 рублей»

Не всем в Новый год хочется наслаждаться белорусским сервисом, но есть ли альтернатива? Есть вариант сгонять во Львов — сразу несколько читателей написали нам о том, что планируют встречать Новый год именно там.

Антон едет в Украину с девушкой: это будет 3-дневный автобусный тур от агентства. Расходы планируются такими:

$100 — гостиница с завтраками на 1 человека;

$65 — сам новогодний банкет в ресторане отеля;

$30 — ПЦР-тест;

100 рублей — туристические услуги.

Итого получается около 490 рублей с человека за три дня. Дополнительные траты на еду, экскурсии, сувениры мы не учитываем.

— В интернете сейчас очень много предложений по Львову, — рассказывает Антон. — Мы подобрали даты и очень ждем Новый год! 31 декабря утром приезжаем, заселяемся, а вечером идем на банкет в ресторане гостиницы. После у нас будет два дня для прогулок по антуражным заведениям этого города.

Артем тоже собирается во Львов на Новый год — но уже в пятидневный тур. Вопрос с пересечением границы решает туристическое агентство, объясняет минчанин.

Что по деньгам? Поездка с двумя ночными переездами и двумя ночевками в отеле с банкетом обойдется примерно в $150. Дополнительно нужно будет заплатить за экскурсии, ПЦР-тест, страховку, питание. Уложиться минчанин планирует в $400 (это сумма с запасом).

— Атмосфера праздника, на мой взгляд, больше всего чувствуется в рождественской Европе. Но так как выезд туда сейчас ограничен, пришлось подыскивать ближайший вариант. И Львов подходит как нельзя лучше. К тому же часть моих друзей переехали в Украину, и там мы сможем собраться вместе.

В теплом египетском отеле: «Планируем потратить по $1150 c человека»

Екатерина с друзьями намерена отмечать Новый год в тепле — она уже купила путевку в Египет аккурат на новогодние праздники. За 11-дневный отдых заплатила 900 долларов (с человека). В эту сумму входит перелет, проживание, ПЦР-тесты, страховка от невылета и питание по системе «все включено».

— Дополнительно мы заплатили по $100 с человека за сам Новый год и те развлечения, которые нам готовит отель. Программа планируется с 17 вечера и до 3 утра. Нам обещают традиционные египетские танцы, шоу с верблюдами, танцы факиров, дискотеку и, естественно, выступление Деда Мороза со Снегурочкой. Также по плану шикарный стол с мясом на гриле и морепродуктами, розыгрыш подарков и сюрпризы от отеля.

Екатерина заказала трансфер в аэропорт и обратно за 50 рублей (такси) и еще 200 рублей потратила на покупку купальника и солнцезащитные кремы. Итого вместе с экскурсией бюджет поездки составит $1150 на человека.

— Для нас с друзьями уже стало традицией уезжать на Новый год. В Египет летим в четвертый раз. Нельзя не отметить комфортную температуру для отдыха в декабре — 25 градусов днем, уже нет большой жары, очень приятно.

На горнолыжном курорте в Грузии: «Получается $780 с человека без питания»

А сколько стоит отдохнуть в Новый год на горнолыжном курорте? Своими планами с нами поделился Андрей — он летит с женой и друзьями на 10 дней в Грузию.

— Обычно мы отмечаем Новый год с друзьями в квартире, но в этом году решили сменить обстановку. Билеты купили в начале ноября. Прилетаем в Тбилиси ночью 25 декабря и будем жить в апартаментах до 30 декабря, чтобы насладиться столицей (до этого никто из нас не был в Грузии). Хотим подробнее изучить национальную кухню и покататься на воздушном шаре.

30 декабря у нас переезд в Гаудари, где будем кататься на лыжах, сноубордах и снегоходах. Все это будет в новинку, раньше не пробовали такого.

31 декабря в отеле по плану тусовка, думаю, будет круто! А 2 января у нас вылет Тбилиси — Минск.

По затратам вот что получается:

билеты туда-обратно на одного человека— $300;

проживание в отеле — $300 (без питания);

новогодняя тусовка в отеле — $80 долларов с человека.

Сколько будет стоить катание на сноубордах и снегоходах, Андрей не знает, но закладывает сумму около $100. Всего получается $780 с человека без учета питания и билетов на экскурсии.

На греческом Санторини: «Получится примерно $2400 на двоих»

А у Евгения этот Новый год совпадает с медовым месяцем. Вместе со своей невестой (будущей женой) он летит на остров Санторини в Греции.

— На текущий момент это одна из немногих стран, которая выдает туристические визы. Поскольку у Греции нет посольства в РБ, оформление документов оказалось довольно дорогим. На двоих мы потратили около 400 рублей (консульский и сервисный сбор, дополнительные услуги визового центра).

Сам оnдых планируется максимально скромным, поскольку перелет уже «съел» существенную часть бюджета, рассказывает белорус.

— Билеты на самолет из Москвы стоили около $1000. Отель благодаря «черной пятнице» на Booking.com забронировали за $800 с завтраками и с правом отмены за 2 дня до прибытия (ковидные времена заставляют за это переплачивать). По жилью хотели, чтобы это был отдельный домик. Так и получилось. Сам домик рассчитан на 4 гостей, что позволило пригласить наших друзей из Европы непосредственно на Новый год.

Помимо расходов на перелет и проживание будущие супруги учли стоимость билетов на поезд из Минска в Москву и ПЦР-тестов для возвращения домой. На продукты для праздничного стола, вино и экскурсии планируют потратить еще 600—700 долларов.

— Санторини оказался достаточно «дорогим» островом, но узнали мы об этом уже только после того, как все забронировали и выбрали.

С учетом дороги за 7 дней планируем потратить на двоих 6000 рублей (почти $2400). Дорого, конечно, но остров нас заманил архитектурой и интересной историей (некоторые домики вырублены прямо в скалах).

В ночном поезде до Гродно: «Бюджет будет рублей 40—50»

Но, пожалуй, самую необычную поездку на Новый год запланировал для себя Андрей. Он собирается провести ночь с 31 декабря на 1 января в поезде Минск — Гродно.

— Я по-разному встречал Новый год: в веселой компании, за городом и просто в одиночку. Теперь же планирую встретить в пути. Отмечу наступление 0 часов 1 января, немного посплю. А утром 1 января меня ждет прогулка по Гродно, и в тот же день вернусь обратно в Минск.

Мужчина говорит, что искал компанию, но желающих не нашлось: кто-то работает, кто-то отмечает в семейном кругу. Андрей решил, что это не повод отказываться от мини-путешествия.

— Как-то мои знакомые встречали Новый год в поезде — так и родилась эта идея. Я люблю по возможности отмечать этот праздник либо в веселой, либо в необычной обстановке.

Планируемый бюджет очень скромный:

Билеты — 25—30 рублей в оба конца;

Легкая закуска, немного алкоголя — 15—17 рублей.

Итого поездка должна обойтись в 40—50 рублей. Выгодный вариант, берите на заметку!

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