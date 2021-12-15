Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство чеченского оппозиционера 15.12.2021, 14:37

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Фото: picture alliance/AFP Pool | Odd Andersen/dpa

Решение вынес Берлинский апелляционный суд.

Берлинский апелляционный суд приговорил россиянина Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве чеченского оппозиционера Зелимхана Хангошвили в Берлине, к пожизненному заключению. Об этом сообщает T-Online.

Следствие считает, что 56-летний Красиков — бывший полковник специального подразделения российской разведки ФСБ.

Как отмечает T-Online, решение немецкого суда «может иметь серьезные политические последствия» и привести новое правительство Германии к дипломатическому кризису.

Пожизненное заключение просила для Красикова прокуратура Германии. В суде заявляли, что российские власти считали Хангошвили врагом государства, поскольку в 2000-2004 годах он был лидером ополчения во время второй чеченской войны.

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в Берлине в августе 2019 года. Власти Германии считают, что к его убийству причастны российское правительство или региональные власти Чечни. По данным следствия, Красиков приехал в Германию под поддельным именем и совершил заказное убийство Хангошвили.

Власти России отвергают причастность к убийству Хангошвили. В декабре 2019 года Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей» и заявил, что тот был одним из организаторов теракта в московском метро.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщали, что Красиков находится в розыске из-за причастности к убийству предпринимателя Альберта Назарова в 2013 году. По информации изданий, в 2019 году он много раз посещал тренировочные базы ФСБ и общался с сотрудниками подразделения «Вымпел». Также журналисты выявили, что подельник Красикова — Роман Демьянченко — служил в спецподразделении «Вымпел» ФСБ.

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