Рынку нефти грозит «сланцевый шторм» 3 15.12.2021, 14:42

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США резко наращивают добычу в крупнейшем бассейне Техаса.

Американская сланцевая промышленность начала резко наращивать производство после беспрецедентно трудного 2020 года, когда в стране остановились 20% добывающих мощностей, а поставки упали на 2,5 млн баррелей в день, сообщает finanz.ru.

Добыча в крупнейшем в Штатах бассейне Permian, на который приходится каждый второй извлекаемый в стране баррель, в декабре достигла 4,96 млн баррелей в сутки, сообщает американское Минэнерго в ежемесячном отчете о продуктивности бурения.

Гигантское месторождение, расположенное на границе Техаса и Нью-Мехико, вышло на максимальную мощность с начала пандемии и продолжит наращивать поставки в 2022 году, прогнозирует ведомство.

В январе, по оценке Минэнерго, Permian будет качать 5,031 млн баррелей в день, что станет абсолютным рекордом за все время доступной статистики.

Суммарная добыча на семи крупнейших сланцевых месторождениях США выросла 768 тысяч баррелей в сутки с начала года и достигла 8,342 млн баррелей в день. Общая добыча в Штатах составляет 11,7 млн баррелей в сутки, что пока на 500 тысяч меньше исторического максимума ,показанного в первом квартале 2020 года.

Американские нефтегазовые мейджоры решили дружно повернуть сланцевые краны после того, как цены вышли в комфортную зону выше 70 долларов за баррель.

В 2022 году капитальные инвестиции в сланец вырастут на 20%, до 88,4 млрд долларов, прогнозирует Rystad Energy. Сфокусироваться на Permian планируют гиганты в лице Exxon Mobil и Chevron. Последняя инвестирует в добычу в бассейне 3 млрд долларов - пятую часть всей своей инвестпрограммы.

Американские баррели поступят на рынок, который уже испытывает приступы слабости из-за роста добычи в ОПЕК+ и новой волны пандемии.

По оценке Международного энергетического агенства, в декабре мировая нефтедобыча начала опережать спрос, и в ближайшие месяцы этот разрыв будет только нарастать.

В первом квартале 2022 года избыток предложения нефти достигнет 1,7 млн баррелей в сутки, а во втором - 2 млн за счет резкого роста добычи в странах, не входящих в картель ОПЕК+.

Это прежде США, Канада и Бразилия, которые, по прогнозу МЭА, выйдут на рекордные уровни добычи нефти в следующем году.

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