Политолог: «Надежного тыла» у Лукашенко нет 15.12.2021, 15:00

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Андрей Суздальцев

Диктатор обречен.

Российский политолог Андрей Суздальцев в своем блоге написал о ситуации в Беларуси, подчеркнув обреченность Лукашенко:

— Правительственная «охрана» прекрасно знает, что стоит одному «охраннику» «заснуть» на посту, т.е. стоит белорусским властям совершить хотя бы одну политическую ошибку, как тут же на белорусского Берию найдется белорусский маршал Жуков. Это мировая практика и Беларусь не на Марсе…

Компромисса с народом не будет, возврата к «старой, доброй» лукашенковской Беларуси тоже не будет. Властям и дальше придется жить, как в осажденной крепости, держа пистолет под подушкой.

Итак, «надежного тыла» у А. Лукашенко нет. Вместо «тыла» у него бараки и концлагеря с политическими заключенными. Но даже в этих условиях Лукашенко, тем не менее, неоднократно пытался мобилизовать затерроризированный народ против некой «внешней угрозы».

Однако у Лукашенко ничего не получилось, концлагерь на ложь о внешней угрозе не реагировал, а скорее надеялся на внешний удар по диктатуре. Вспомним, как жаловался на белорусскую молодежь Лукашенко 11 февраля 2021 года на «всебелорусском народном собрании»: «Да, можно иметь свою точку зрения, нужно иметь свою точку зрения, нужно уметь ее отстаивать, но и соглашаться с другой точкой зрения. Но я им прямо в глаза бросил: как вы, будущее нашей страны, могли достукаться до того, когда нам угрожали извне, когда я как главнокомандующий был вынужден развернуть пол белорусской армии и даже призвать людей из запаса для того, как вы могли выскочить на улицу и протестовать?»

Лукашенко обижается, что его попытки «перевести стрелки» на НАТО в Беларуси, да и в России, не поверили. Он повторил тот же трюк в ноябре текущего года с тем же нулевым результатом. В ответ на его истерику о грядущем наступлении НАТО на Беларусь, Запад стал обвинять Россию в готовящейся «агрессии» против Украины с территории Беларуси. Бумеранг вернулся и попутно «зацепил» Москву…

Итак, Лукашенко превратился в собственном доме в изгоя, но на что же рассчитывает Лукашенко на внешней арене?

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