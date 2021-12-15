В России резко вырос спрос на лапшу быстрого приготовления 15.12.2021, 15:10

Население не может себе позволить полноценные продукты питания.

В России за последние 11 месяцев продажи лапши быстрого приготовления выросли на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании NielsenIQ, проводящей исследования спроса.

С января по ноябрь в России продали более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления, оценили в «Маревен Фуд Сэнтрал» (производит продукцию под брендами «Роллтон» и BigBon). Этот показатель на 6,1% больше, чем годом ранее.

За аналогичный период в прошлом году рост продаж составил 7,4% в денежном выражении и 1,7% — в натуральном.

Гендиректор компании «Натурал Фудс», владеющей брендами Bon Appetit и Euro Express, Наталья Николаева считает, что рост продаж лапши быстрого приготовления связан с небольшим уровнем дохода покупателей. По ее словам, этот товар стали покупать граждане, ранее относившиеся к нему негативно, например, пенсионеры.

Кроме того, на востребованность лапши быстрого приготовления повлияло подорожание многих продуктов питания, отметил директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сэнтрал» Илья Мышенко.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, рост потребления лапши может быть связан с возвращением работников с удаленной работы. «Люди со средним и высоким доходом могут позволить себе обед в заведениях общепита или заказать доставку. Но для тех, у кого небольшой доход, продукт действительно может быть альтернативой», — объяснил он.

Дополнительными факторами, повлиявшими на популярность лапши, стали восстановление числа мигрантов и количественный рост целевой группы потребителей, считают эксперты.

В середине ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что продовольственная инфляция в стране достигла двузначных значений. Согласно данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в России ускорилась до 8,4% ― это максимум с 2016 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».