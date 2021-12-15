В Минских школах дети болеют целыми классами 15.12.2021, 15:15

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При этом, карантинные нормы для школ не вводились.

Минчане рассказали каналу "Белые халаты" о резком всплеске заболеваемости в школах:

"В одной из школ заводского района в 5 классе из 31 ученика пришли только 10, остальные дети сильно болеют: высокая температура, горло, кашель, боли в животе.

Также появились изменения в вызове детского врача на дом, на дом сказали будут приходить только к детям до 3 лет остальные — через поликлинику."

"Минск, СШ 36, в классе по 6-13 человек, у всех заболевших высокая температура, кашель. Врачи говорят одно: надо было от гриппа прививки делать.

Распространяется очень быстро. Ребёнок заболел в пятницу вечером, прошло двое суток — слегли и я, и второй ребенок: температура, кашель, заложен нос, головная боль. У остальных одноклассников также — и родителей косит. В соседних школах (например, 1-я гимназия) такая же картина, местами заболеваемость в классах 100% там…" — рассказали минчане.

При этом, карантинные нормы для школ не вводились.

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