Белорусское объединение рабочих призвало завершить забастовку 15.12.2021, 15:06

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Белорусы смогут отстоять свои права и свободы.

Белорусское объединение рабочих обратилось к белорусам с призывом завершить забастовку, которая началась 1 ноября:

— Друзья, соратники, коллеги! Со дня объявления забастовки и Народного карантина прошло уже полтора месяца. Эти полтора месяца были очень насыщенными и без преувеличения можно сказать, что равнодушным к этому событию не остался никто. Кто-то отнесся к забастовке скептически, очень многие забастовку поддержали. Кому-то само слово «забастовка» резало слух, потому что Беларусь — единственная страна в Европе, где забастовка является чем-то необычным и непонятным, хотя такие действия — важнейшая форма отстаивания своих прав рабочими. Эти люди предпочли уйти на Народный карантин.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто поддержал забастовку. Это СМИ и блогеры, телеграм-каналы и диаспоры, которые поставили своей целью освещать события на белорусских предприятиях и вывести тему забастовок в си на мировой уровень. Лидеры мнений, политические деятели, которые выступили с заявлениями в поддержку стачки. Бизнесмены, которые оказывали поддержку бастующим. Но главное — это люди на заводах и фабриках, которые остались дома и прекратили кормить режим.

За полтора месяца мы все прошли огромный путь. Мы научились коммуницировать друг с другом, быть солидарными, поддерживать и защищать своих коллег. Именно благодаря слаженной работе мы получили информацию о реальном положении дел на предприятиях. Мы смогли донести информацию о массовых увольнениях и откровенном терроре против белорусских рабочих до мировых лидеров и СМИ. Мы вскрыли факты подготовки заводов и фабрик к продаже российским олигархам путем умышленного банкротства и преступной приватизации.

Также благодаря слаженным действиям активистов на местах и поддержке медиа нами были проведены ряд расследований деятельности руководителей предприятий, коррупционных схем и присваивания народных денег чиновниками. Одно из расследований привело к аресту ряда руководителей МТЗ и БЕЛАЗа за хищения и взяточничество.

Только вместе народ Беларуси смог добиться от властей реакции на пандемию коронавируса. Именно благодаря этому была активизирована вакцинация населения.

На сегодняшний день мы видим, что численность неработающих со временем сократилась. Поэтому мы призываем бастующих прекратить стачку. Это не значит, что рабочие должны перестать отстаивать свои права. Это значит, что нам необходимо учесть все недоработки, положительный и отрицательный опыт полутора месяцев забастовки, чтобы с новыми силами продолжать сопротивление.

С 1 ноября мы вместе сделали, пожалуй, самый важный шаг — несмотря на отсутствие поддержки от ряда распиаренных лидеров и «независимых» профсоюзов, которые отказались защищать права рабочих даже в условиях массовых увольнений, белорусы вернулись к борьбе и начали осознавать, что все зависит от нас самих. Каждый осознал себя важным и нужным для общей победы. Мы по-прежнему считаем, что стратегия «санкции-забастовки-протесты» является самой выигрышной стратегией борьбы.

Белорусское объединение рабочих не считает решением проблем порчу бюллетеней на возможном лукашистском референдуме. Защита прав рабочих, освобождение политзаключенных и свобода от лукашизма — вот наши первостепенные задачи, над которыми мы должны и будем работать дальше, проработав новые алгоритмы и планы действий на ближайшее будущее. Несмотря ни на что, мы не сдадимся и не опустим руки. Пока нашим друзьям и соратникам репрессивная машина дает по 15 лет строгого режима, мы не имеем права сдаваться. Рабочие Беларуси смогут отстоять свои права и свободы.

Вместе и до победы!

Жыве Беларусь!

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