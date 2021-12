Ученые разрешили спор вокруг Адрианова вала 2 15.12.2021, 15:32

Народы, населявшие юг и север британского острова, культурно различались задолго до того, как туда пришли римляне.

Существует мнение, что некогда весь остров, названный позже Великобританией, населяли дружественные и родственные племена. Но потом римляне завоевали половину острова, разделили его, установили свои порядки в южной части и держали оборону от представителей северной. А разграничение прошло по валу Адриана — оборонительному укреплению, построенному в начале II века нашей эры примерно на границе Англии и Шотландии. Возможно, все было совсем не так, пишет Naked science.

В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, шотландский археолог Ронан Тулис (Ronan Toolis) проанализировал типы строений железного века в разных частях страны. Он пришел к выводу, что некоторые постройки в тот период были распространены в Шотландии, но практически не представлены южнее реки Твид (граница с Англией). Рассмотрим их внимательнее.

Кранног — искусственный озерный остров, на котором построили дом. Самый древний из известных на сегодня кранногов ученые датируют неолитом (3800-3200 годы до нашей эры), его принятое название — Eilean Domhnuill, находится на одном из островов архипелага Внешние Гебриды. Кранноги были распространены в Шотландии и Ирландии: их строили на мелководных озерах.

Брох — крепость круглой формы, построенная из камней без какого-либо скрепляющего раствора. Такие строения вообще не встречаются нигде, кроме Шотландии — там их нашли более сотни. Внутренний диаметр найденных брохов — от пяти до 15 метров. Обычно вокруг них встречают остатки жилых домов: то есть люди жили в домах, а в случае опасности укрывались в брохе.

Помимо этих двух типов строений, Ронан Тулис рассматривает дун и сутеррен. Они не так уникальны, как брохи. Например, слово дун встречается в Галлии — так называли просто крепость на холме. Потом — видимо, вместе с кельтами — это понятие появляется в Британии, но быстро мигрирует на север и остается за Твидом, где обозначает укрепление на возвышенности. Сутеррен — подземное строение, выкопанная яма, поверх которой уложены каменные плиты. Предполагают, что сутеррены использовали в качестве хранилищ (как погреб). Таких постройки тоже встречаются в Галлии и даже в Корнуолле (юго-запад Англии). Но в Англии их находки единичны, тогда как в Шотландии такие хранилища были весьма распространены.

Туллис считает, что разница в типе жилищ в Шотландии и Англии — результат культурного выбора, сделанного домохозяйствами и общинами, а не экологических ограничений. Это говорит о том, что общества железного века к северу и югу от реки Твид были ощутимо несхожи. Подобные отличительные различия в археологической летописи особенно важны, так как речь идет о постройках IV-II веков до нашей эры, то есть расхождение произошло задолго до прихода римлян в Британию и задолго до того, как римская пограничная зона могла разорвать общества.

Это способно сыграть решающую роль в объяснении того, почему римлянам не удалось включить Шотландию в состав своей империи, несмотря на три крупные военные кампании. Неудачу часто объясняют изменением политических и военных приоритетов Рима, но, возможно, она в большей степени связана с характером общества железного века в Шотландии, которое, как считает Ронан Тулис, было анархическим по своей природе — не хаотичным, а состоящим из автономных домохозяйств и общин, лишенных общего руководства. Это отличало их от племенных королевств, с которыми римляне столкнулись на юге.

Явные свидетельства принятия римской культуры появляются в Шотландии только в V веке нашей эры, после того как римляне уже покинули Британию. Именно тогда на юге Шотландии были установлены светские, а также церковные камни с латинскими надписями, содержащими латинизированные имена коренных жителей, а также христианскую терминологию и символику. «Это произошло только тогда, когда общество железного века в Шотландии стало иерархическим, — полагает доктор Тулис. — Такие данные свидетельствуют о том, что общины Шотландии не были пассивными участниками принятия чужой культуры: оно происходило только при их активном участии и, вероятно, по их собственной инициативе и на их собственных условиях». Более того, выражения власти и престижа, характерные для раннесредневековой Шотландии, позволяют предположить, что глубокое культурное расхождение продолжалось в последующие века после гибели Римской Британии.

Таким образом, по мнению шотландского археолога, Адрианов вал был не причиной, а следствием существующих культурных различий между народами, проживавшими к северу и к югу от него. И это культурное расхождение продолжалось в средневековый период, что привело к формированию двух разных королевств, совершенно независимо от римского разделения острова.

