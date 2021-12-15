«Лукашенко опустился еще ниже в своем статусе парии» 12 15.12.2021, 16:03

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Фото: Getty Images

Что пишут мировые СМИ о приговорах по «делу Тихановского».

Белорусским политзаключенным, получившим вчера драконовские тюремные сроки, посвятили колонки в лондонской The Times, берлинской Die Welt и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Тирания по соседству». Под таким заголовком вышел редакционный комментарий приговора Сергею Тихановскому в лондонской The Times.

Издание убеждено, что после судебного процесса в Гомеле Беларусь опустилась еще ниже в своем статусе парии, и подчеркивает, что этот приговор был вынесен в европейском государстве: Беларусь — «тирания», которая находится совсем рядом, «по соседству», пишет политический обозреватель Александр Фридман.

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— Обвинения белорусских судебных органов против Сергея Тихановского столь же ложны, как и официальный результат президентских выборов в августе 2020 года, согласно которому правитель Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, — пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер. — «Нарушение общественного порядка», в котором, помимо прочего, обвиняется Тихановский, состоит исключительно в том, что он использовал основные демократические права. Преступление, за которое он был приговорен к 18 годам лишения свободы, — это попытка баллотироваться в президенты. Преступление его пяти сообвиняемых, приговоренных к тюремному заключению на срок от 14 до 16 лет, состоит только в их поддержке.

Везер призывает обратить внимание на многочисленных жертв режима, имена которых малоизвестны.

— С ними плохо обращаются в тюрьмах, и многие были вынуждены высказывать унизительные самообвинения перед камерами. Известны имена многих сотрудников милиции, судей, прокуроров и пропагандистов, совершивших эти преступления. Теперь ваши дела должны быть хорошо задокументированы, чтобы их можно было сразу привлечь к ответственности после свержения диктатуры.

Обозреватель подчеркивает важный момент, который после вынесения приговора Тихановскому стал еще более очевидным: без юридического переосмысления произошедшего в Беларуси за последние месяцы и годы страны не сможет двигаться вперед.

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Президент немецкого ПЕН-центра Дениз Ючель в берлинской Die Welt отмечает, что приговор Тихановскому означает, что режим Лукашенко — государство-изгой. По мнению публициста, Запад должен усилить давление.

— Жестокое подавление оппозиции теперь должно быть достаточной причиной, чтобы сделать все возможное: оказать экономическое и политическое давление, изолировать, исключить, подвергнуть остракизму.

Дениз Ючель предполагает, что режим Лукашенко, который сильно зависит от своего крупного соседа, принимает меры против оппозиционных политиков, журналистов и борцов за гражданские права только с одобрения своего покровителя — автократической России Владимира Путина.

— Это укладывается в общую картину: всемирно известная правозащитная организация «Мемориал» в России находится под угрозой запрета, в то время как вассальный режим сегодняшней России применяет наказания, напоминающие преступления сталинизма. Значит, Запад должен усилить давление на Россию из-за Беларуси.

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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