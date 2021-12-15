США добавят в черный список производителя дронов DJI и еще семь китайских компаний 3 15.12.2021, 16:10

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Байден хочет наказать Пекин за преследование уйгуров.

Минфин США на этой неделе внесет в черный список инвестиций восемь китайских компаний, среди которых — крупный производитель дронов DJI, пишет «Новое время».

Администрация Джо Байдена внесет в черный список инвестиций производителя дронов DJI и еще семь китайских компаний из-за их предполагаемой причастности к слежке за уйгурским мусульманским меньшинством в Китае.

Сообщается, что Минфин США внесет указанные компании в черный список уже в ближайший четверг. Эта мера знаменует собой последнюю попытку администрации Джо Байдена наказать Китай за репрессии в отношении уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств в северо-западном регионе Синьцзян.

Кроме DJI в черный список также попадут:

компания-разработчик программного обеспечения для распознавания лиц Megvii;

производитель суперкомпьютеров, который предоставляет услуги облачных вычислений в США Dawning Information Industry;

компания-разработчик программного обеспечения для распознавания лиц CloudWalk Technology;

компания в сфере кибербезопасности, которая работает с правоохранительными органами Xiamen Meiya Pico;

компания в сфере искусственного интеллекта Yitu Technolog;

компания в сфере облачных вычислений Leon Technology;

производитель облачных систем видеонаблюдения NetPosa Technologies.

Компании DJI и Megvii не торгуются на бирже, но Dawning Information, также известная как Sugon, торгуется в Шанхае, а Leon, NetPosa и Meiya Pico — в Шэньчжэне.

Все восемь компаний уже включены в «список организаций» министерства торговли, который запрещает американским компаниям продавать этим компаниям технологии или продукты без получения государственной лицензии.

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