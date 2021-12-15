К чему приводит отсутствие воображения 5 Teleram-канал «Белорусское объединение рабочих»

15.12.2021, 16:21

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Своего выдумать «ябатьки» ничего не могут.

Руководство «Гродно Азот» планирует пожаловаться на санкции в Международную ассоциацию профсоюзов IndastriALL. А профсоюзы начали сбор подписей в (МОТ).

Что ж, своего выдумать«ябатьки» ничего не могут, зато скопировать действия свободных белорусов — запросто. Проблема лишь в том, что белорусы знают, за что, почему и куда они жалуются, а «ябатьки» нет. Даже интересно, что ответят им организации, которые не вводили санкции против «Гродно Азот».

Teleram-канал «Белорусское объединение рабочих»

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