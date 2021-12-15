К чему приводит отсутствие воображения

К чему приводит отсутствие воображения5
- Teleram-канал «Белорусское объединение рабочих»
- 15.12.2021, 16:21
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Своего выдумать «ябатьки» ничего не могут.
Руководство «Гродно Азот» планирует пожаловаться на санкции в Международную ассоциацию профсоюзов IndastriALL. А профсоюзы начали сбор подписей в (МОТ).
Что ж, своего выдумать«ябатьки» ничего не могут, зато скопировать действия свободных белорусов — запросто. Проблема лишь в том, что белорусы знают, за что, почему и куда они жалуются, а «ябатьки» нет. Даже интересно, что ответят им организации, которые не вводили санкции против «Гродно Азот».
Teleram-канал «Белорусское объединение рабочих»