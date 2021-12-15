Глава МИД Литвы призвал синхронизировать санкции США и ЕС против белорусского режима 4 15.12.2021, 16:41

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Габриэлюс Ландсбергис

Это разрешит многие вопросы.

Санкции США и Евросоюза в отношении Беларуси должны быть синхронизированы, тогда их будет проще реализовать, сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Интерфакс".

"Мы имеем явное отклонение от того факта, что Европа ввела санкции в отношении определенных продуктов из удобрений (речь о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси, которые предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений - прим.), которые не могут ввозиться в ЕС, а США - в отношении всего юридического лица (...). Было бы хорошо, если бы эти санкции были синхронизированы, тогда бы разрешились многие другие вопросы", - сказал он журналистам в среду перед заседанием правительства.

Он повторил, что нынешние американские санкции не влекут за собой правовых последствий для Литвы. Ландсберг добавил, что правительство все еще ищет способы управления возникающими рисками, как юридическими, так и финансовыми.

Напомним, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис написали заявления на увольнение из-за ситуации с белорусским калием. Премьер Литвы Ингрида Шимоните их отставку не приняла.

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