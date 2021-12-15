Диетологи назвали три самых полезных завтрака для снижения холестерина 15.12.2021, 16:52

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С каких продуктов правильно начинать свой день?

Снизить опасный для здоровья уровень холестерина в крови можно благодаря правильному завтраку, пишет Express.

Это могут быть тосты из низкоуглеводного хлеба из непросеянной муки, поскольку в них очень много клетчатки. Такой продукт позволит уменьшить риск болезней сердца и сосудов.

Также очень полезны цельнозерновые злаки и отруби, но при условии, что в составе нет лишнего сахара, соли и жиров. По словам диетологов, 5-10 граммов растворимой клетчатки в день понизят уровень холестерина.

Овсянка тоже богата пищевыми волокнами. Всего чашка овсяных хлопьев содержит 4 грамма клетчатки — при такой дозе в день можно снизить уровень холестерина на 8-23%, считают медики. Однако овсяная каша не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника.

Среди других продуктов на завтрак, которые помогут снизить уровень холестерина, — миндальное молоко, авокадо, яйцо без желтка и стакан апельсинового сока.

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