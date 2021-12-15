Канцлер Шольц предупредил Кремль 4 15.12.2021, 17:10

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Он напомнил о позиции Германии касаемо введения жестких экономических ограничений против РФ.

Новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Россию, что в случае вторжения в Украину она заплатит высокую цену, приводит статью издания Suddeutsche Zeitung "Зеркало недели. Украина".

Наряду с этим Шольц не стал исключать возможность проведения диалога с Кремлем.

"За любое нарушение территориальной целостности придется заплатить высокую цену", — сказал он во время своей первой правительственной речи в Бундестаге.

По словам канцлера, все страны-члены Евросоюза поддерживают такую позицию, однако сама Германия хочет добиться деэскалации дипломатическим путем. Издание Bloomberg уже писало, что ведущие страны ЕС выступают за то, чтобы сначала попытаться решить проблему за счет диалога, а не подготовки жестких ограничений.

"На фоне своей собственной истории Германия должна все больше и больше пытаться выйти из эскалации путем переговоров", — отметил Шольц.

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